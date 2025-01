Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy pierwszy raz zagrała w 1993 roku. W tym roku czeka nas 33. finał akcji, który odbędzie się 26 stycznia. Tegoroczna zbiórka wesprze onkologię i hematologię dziecięcą. Jak co roku będziemy mogli wziąć udział w licznych licytacjach czy wrzucić pieniądze do puszek wolontariuszy. Twarzą fundacji od początku jej istnienia jest Jerzy Owsiak, który jednocześnie jest jej prezesem. Jakiś czas temu dziennikarz poruszył temat zarobków, a także ujawnił, na jaką emeryturę może liczyć.

REKLAMA

Zobacz wideo Młynarska: Kiedy widzę inkubator ze znaczkiem WOŚP i matkę, która płacze, to nie ma znaczenia, z jakiego jest ugrupowania

Jerzy Owsiak narzekał na emeryturę. Wyjawił kwotę

Jerzy Owsiak jest prezesem fundacji WOŚP. W 2019 roku jasno postawił sprawę. Wyjawił, ile zarabia. "Ja, Jurek Owsiak, od 6 lat pracuję w firmie Złoty Melon, która jest jednoosobową spółką należącą tylko do Fundacji WOŚP i która ma na celu pozyskiwanie pieniędzy dla Fundacji poprzez prowadzenie wszelkich działań gospodarczych z nią związanych. Jestem prezesem zarządu tej spółki i moje wynagrodzenie 'na rękę" wynosi ok. dziesięć tys. złotych. Jego wielkość nie zmieniła się w ostatnich latach znacząco, bo ostatnia moja podwyżka miała miejsce w październiku 2017 roku i wynosiła 1000 zł" - napisał wówczas na Facebooku. Business Insider, który powołał się na sprawozdanie finansowe Złotego Melona, podawał, że w 2022 r. Owsiak zarabiał miesięcznie około 21,9 tys. zł brutto, czyli "na rękę" około 14 tys. zł.

W 2013 roku Owsiak na antenie TVN 24 narzekał na wysokość wyliczonej emerytury. Nie da się ukryć, że wiele osób ze świata show-biznesu skarży się na zbyt niską kwotę świadczenia ZUS - w tym gronie są m.in. Maryla Rodowicz oraz Krystyna Mazurówna. Dziennikarz nie ukrywał rozczarowania. - To jest po prostu żałosne, jest bardzo złe, jest bardzo niedobre. Wyszło 800 zł. To słabo wygląda - wyżalił się przed laty. Obecnie sytuacja ma się inaczej. Od 1 marca 2025 roku najniższa gwarantowana emerytura będzie wynosić 1 884,61 zł brutto.

PRZECZYTAJ WIĘCEJ: Danuta Martyniuk od lat nie pracuje. Co z emeryturą?

Jerzy Owsiak chce być aktywny zawodowo jak najdłużej

W 2013 roku w rozmowie z portalem dziennik.pl Owsiak wyznał, że nie ma zamiaru rezygnować z pracy. - Chcę pracować tak długo, jak będę mógł. Kluczem jest aktywność, to najlepsza emerytura - stwierdził. -Mam firmę produkującą programy telewizyjne. Z tego się utrzymuję, bo w fundacji jestem wolontariuszem. Poza tym robię wykłady, jeżdżę po Polsce. Nie narzekam na finanse, to, co mam, wystarcza. Każdy może zobaczyć mój PIT, zresztą jego kopię zamieściłem na blogu. A tym, którzy chcą ze mną gadać o przekrętach, mówię: najpierw pokaż swój PIT, bo ja się z niczym nie ukrywam - podsumował.