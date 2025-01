Piotr Stachurski był gościem "Pytania na śniadanie". 7 stycznia wyemitowano materiał z bratem Anny Lewandowskiej, który przygotowała Katarzyna Burzyńska. Stachurski opowiedział w nim o swoich pasjach. Są zupełnie inne niż te, z których słynie jego znana siostra. Czego dowiedzieliśmy się o bracie trenerki?

Piotr Stachurski o nietypowej pasji. To urodzony artysta

Okazuje się, że brat Lewej jest miłośnikiem poezji i sztuki. Ukończył ASP. Uwielbia świat fantastyki i ponadto wskazał, że bardzo przepada za pewną znaną pozycją książkową. - Jestem fanem "Władcy pierścieni" i maluję figurki już od wczesnych lat dziecięcych. To wszystko we mnie drzemało, bo jak byłem dzieckiem to fascynowali mnie rycerze i piraci - zaznaczył Stachurski. Tworzy figurki do gier bitewnych i planszowych. Pokazał na antenie sporą kolekcję czasopism "Władca pierścieni", które ma od dzieciństwa. To jednak dopiero część ciekawych przedmiotów w domu Stachurskiego. Brat Lewej zaprosił widzów do pracowni, pokazując figurki i pokaźną makietę. Jego żona powiedziała, że odnalazł siebie w świecie "nerdowskiego fantasy". - Daje mi tu rozwój i wspaniałych przyjaciół - tak Stachurski podsumował swoją pracę. Zachęcił, aby inwestować w talenty artystyczne. Co ciekawe, córka pary, Łucja, również ma podobne zainteresowania. Przygotowała figurkę Elsy z "Krainy lodu". Brat trenerki pokazał widzom warsztat pełen farb, którymi maluje figurki. Mogliśmy zobaczyć, jak precyzyjnie podchodzi do każdego elementu.

Piotr Stachurski nie mówił o siostrze w TVP. Ona swego czasu opowiedziała o tej relacji

Dusza artystyczna i sportsmenka wspaniale się dogadują. Lewandowska kilka razy zabierała głos na temat zdolnego brata. Opowiedziała o nim nieco więcej, kiedy obchodził urodziny. "Inspiruje mnie... On artysta - ja sportowiec, on spokojny - ja szalona, on w chmurach - ja na ziemi, on pomyśli - ja zrobię, on poezją, a ja prozą. Można by tak długo, ale, co najważniejsze - jesteśmy rodzeństwem i choćby nie wiadomo co się działo i ile kilometrów nas dzieliło, zawsze się wspieramy i nigdy nie pozwolimy się skrzywdzić. Bo w rodzeństwie siła. Piotruś, inspiruj tak, jak to robisz, bądź zawsze dobrym człowiek, jakim na co dzień jesteś. Niech uśmiech i optymizm nigdy cię nie opuszczają" - pisała wówczas Lewa.