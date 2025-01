Oni walczą o tytuł Gwiazdy Roku. Maryla zmierzy się z Żugajkami

Ruszył plebiscyt Plotka, który podsumowuje show-biznesowe wydarzenia 2024 roku. TU MOŻESZ ZAGŁOSOWAĆ i wybrać zwycięzców JUPITERÓW w siedmiu kategoriach. W kategorii Gwiazda Roku królowa polskiej piosenki zmierzy się z idolką nastolatków.

REKLAMA

Zobacz wideo Sarsa wskazała ulubionego polskiego artystę

Maryla kontra Julia Żugaj. Która wygra Jupitera 2024?

Maryla Rodowicz to nie tylko królowa polskiej piosenki. Wokalistka, która na scenie jest od blisko 60 lat ma szansę zgarnąć Jupitera 2024 w kategorii Gwiazda Roku. Konkuruje z nią Julia Żugaj, która nie tylko robi furorę w sieci, ale też zdobyła sporo sympatyków po udziale w "Tańcu z gwiazdami". W gronie nominowanych jest także Maciej Musiał, który ostatnio wrócił do "The Voice of Poland" i zagrał w nowym serialu produkcji Prime Video "Śleboda", a także Joanna Opozda, która spełnia się w roli mamy i influencerki. ZAGŁOSUJ!