Maciej Kurzajewski obecnie prowadzi "halo tu polsat" ze swoją partnerką Katarzyną Cichopek, która przed laty wirowała w "Tańcu z gwiazdami". Teraz jej ukochany idzie tą samą drogą. - Szanowni państwo, tak, tak... - wczoraj podawały to niektóre portale, szczególnie plotkarskie. Rzadko kiedy zdarza się, że możemy potwierdzić - tak, to jest prawda - będę jednym z uczestników programu "Taniec z gwiazdami", co mnie niezwykle cieszy" - poinformował, po czym dodał: "To jest radość, myślę, że to będzie świetna zabawa, chociaż też traktuję to jako sportowe wyzwanie (...). Jeszcze jakiś czas temu absolutnie bym nie przypuszczał, ale..." - przekazał prezenter na antenie pasma porannego. Wiemy już, że taneczną partnerką Macieja Kurzajewskiego będzie Lenka Klimentova. Teraz te rewelacje skomentowała Paulina Smaszcz.

REKLAMA

Zobacz wideo Smaszcz o Kaczorowskiej. Mówi o własnych doświadczeniach

Maciej Kurzajewski w "Tańcu z gwiazdami". Paulina Smaszcz nie kryła szczerości

Udział prezentera w programie jest szeroko komentowany w sieci. Swego czasu uwagami na jego temat dzieliła się często Paulina Smaszcz, która w rozmowie z nami przekazała, co sądzi o najnowszej roli Kurzajewskiego. Jej słowa mogą niektórych zaskoczyć. - Kiedyś znałam Macieja Kurzajewskiego - ojca moich dzieci, z którym spędziłam 24 lata mojego życia, profesjonalnego dziennikarza sportowego. Teraz nie wiem, kto to jest. Nie znam - stwierdziła Smaszcz w rozmowie z Plotkiem. - Mimo wszystko, życzę powodzenia i zdobycia Kryształowej Kuli - dodała na koniec. Co sądzicie?

PRZECZYTAJ WIĘCEJ: Schreiber w obecności córki rozprawia o samodzielnym macierzyństwie. Ależ słowa

Maciej Kurzajewski w kolejnym formacie Polsatu. Widzowie mówią wprost

Przejdźmy teraz do opinii widzów stacji. Na Instagramie formatu widzimy mnóstwo komentarzy pod ogłoszeniem prezentera. "Super! Ostatnia edycja pokazała duży potencjał mężczyzn tańczących więc mam nadzieję, że Pan Maciej zajdzie daleko", "Super, ćwicz go Katarzyna Cichopek", "Bardzo się cieszę, że Maciek zdecydował udział w programie! Powodzenia!"" - czytamy. Część widzów zauważyła, że kilka miesięcy przed ogłoszeniem prezentera z programu odszedł Marcin Hakiel. To właśnie z nim Katarzyna Cichopek zdobyła pierwsze miejsce w 2005 roku. Od tego programu zaczęła się także ich relacja.