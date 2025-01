Marianna i Łukasz Schreiberowie ogłosili w marcu, że nie są już razem. Wciąż czekają na rozwód. - W grudniu złożyłam w sądzie papiery rozwodowe. Nadal czekam na wyznaczenie terminu. Jednak formuła tego na pewno będzie trwała dość długo, tak zakładam - powiedziała niedawno celebrytka w wywiadzie dla "Faktu". Marianna Schreiber nie ukrywała, że rozpad małżeństwa był dla niej bardzo bolesny. Wygląda jednak na to, że w jej życiu powoli wszystko się układa. Obecnie spotyka się z Przemysławem Czarneckim. Zdecydowali się na odważny krok.

Marianna Schreiber i Przemysław Czarnecki udzielili wspólnego wywiadu. "Ten garnitur to..."

Marianna Schreiber ogłosiła w mediach społecznościowych, że już wkrótce światło dzienne ujrzy wywiad, którego udzieliła razem z Przemysławem Czarneckim dla telewizji wPolsce24. "Długo się nad tym zastanawiałam, miałam wątpliwości, ale w końcu doszłam do wniosku, że chcę się tym z wami podzielić. Zapraszam na nasz pierwszy wspólny wywiad i oświadczenie" - czytamy w opisie kadru, na którym Schreiber i Czarnecki zapozowali w studiu. Uwagę internautów zwrócił wygląd ukochanego celebrytki. Czarnecki zaprezentował się w szarym garniturze, czarnej koszuli oraz błękitnym krawacie. "Garnitur z komunii?", "Ten garnitur to chyba na szybko kupowany", "Niech pani kupi panu inny garnitur" - czytamy w komentarzach pod postem Marianny Schreiber. Chcecie zobaczyć stylizację Czarneckiego? Zajrzyjcie do galerii zdjęć.

Przemysław Czarnecki w garniturze. Co na to ekspert?

Michał Musiał, redaktor modowy i stylista fryzur, skomentował dla nas stylizacje Schreiber i Czarneckiego. Pochwalił sukienkę celebrytki. - Marianna tym razem postawiła na doskonale wpisującą się w obecne trendy, minimalistyczną sukienkę, która przypomina marynarkę. Chłodny odcień beżu doskonale podkreślił urodę celebrytki. Lepszym rozwiązaniem byłoby jednak zamienienie kremowych kozaków na zamszowe, czarne szpilki w szpic - byłoby bardziej stylowo i z całą pewnością korzystniej" - przekazał nam. A następnie podsumował: - Sukienka dobra, reszta do wymiany. Na tym nie koniec, bo dodał:

Fryzurę Marianny także można by udoskonalić - włosy powinny być krótsze i mieć nieco chłodniejszy, bardziej wytonowany odcień - od razu wyglądałyby zdrowiej.

A co z ukochanym Schreiber? Ekspert podzielił negatywne opinie internautów. "Czarnecki zdecydował się na szary garnitur - niby dobrze, lecz w zestawieniu z czarną koszulą i połyskującym, błękitnym krawatem całość nie wyglądała najlepiej. Było po prostu zbyt kontrastowo. Stonowana kolorystyka zdecydowanie lepiej by się obroniła" - powiedział nam.