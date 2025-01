W "Pytaniu na śniadanie" przetasowań ciąg dalszy. Styczeń przyniesie kolejne zmiany w porannym formacie. Telewidzowie już wkrótce poznają dwie nowe pary prowadzących. W dodatku z programem żegna się dwóch gospodarzy.

"Pytanie na śniadanie". Już 4 stycznia zadebiutuje nowa para prowadzących

Zmiany w "Pytaniu na śniadanie" trwają w najlepsze. Przedstawiciele śniadaniówki TVP przekazali mediom informację, że styczeń przyniesie kolejne modyfikacje w zespole prowadzących. W roli gospodyni "Pytania na śniadanie" sprawdzi się Beata Tadla, która od teraz będzie tworzyć parę z Robertem El Gendym. To jednak nie koniec. Do Katarzyny Pakosińskiej, której do tej pory towarzyszył Piotr Wojdyło, już za kilka dni dołączy Tomasz Tylicki. Przypomnijmy, że to nie pierwsza rewolucja w programie śniadaniowym. W grudniu 2024 roku do grona prowadzących dołączyła Krystyna Sokołowska, którą widzowie mogą regularnie śledzić u boku Roberta Stockingera. Telewidzów natomiast niezwykle ucieszył powrót Łukasza Nowickiego, który wita widzów o poranku z Joanną Górską.

Przedstawiciele śniadaniówki poinformowali również, kto żegna się z programem. Jak informuje nadawca, wraz z nowym rokiem z "Pytania na śniadanie" odchodzą Klaudia Carlos oraz Piotr Wojdyło. Duet Katarzyny Pakosińskiej i Tomasza Tylickiego zadebiutuje na antenie już w najbliższą sobotę 4 stycznia, natomiast Beatę Tadlę i Roberta El Gendy'ego telewidzowie zobaczą w programie w poniedziałek 6 stycznia.

"Pytanie na śniadanie". Widzowie bacznie śledzą decyzje władz TVP. Jak będzie tym razem?

Przyjęło się, że to od telewidzów z reguły powinny zależeć dalsze losy programów telewizyjnych. To oni zresztą bacznie obserwują nowych prowadzących, nierzadko porównując ich do poprzedników. Nie inaczej było w przypadku powitania w "Pytaniu na śniadanie" byłej Miss Polski Krystyny Sokołowskiej. Tuż po jej debiucie (6 grudnia 2024 roku) pojawiło się mnóstwo komentarzy od widzów. Nie wszystkie były pochlebne. "Bardziej ucieszyłaby mnie wiadomość o powrocie starej załogi", "Radzę przywrócenie starej ekipy", "Słabo to produkcji wychodzi... Rozwalili najlepszy team" - pisali w komentarzach. Pozostali jednak pozytywnie ocenili występ nowej prowadzącej. "Extra! To będzie powiew świeżości w programie", "Wow! Gratulacje Krysiu! Odpowiednia osoba na odpowiednim miejscu!", "Super, idealna osoba" - pisali zachwyceni. Jak już wiadomo, z biegiem czasu opinia może ulec zmianie. Jak będzie w przypadku nowych par prowadzących? O tym przekonamy się już niebawem.