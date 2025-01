Stacja Polsat postanowiła zorganizować sylwestra na Rynku Staromiejskim w Toruniu. Chociaż początkowo internauci pomstowali lokalizację imprezy ze względu na małą przestrzeń, to ostatecznie wszystko poszło zgodnie z planem. Na scenie zaprezentowali się m.in. Julia Żugaj, Anna Wyszkoni, Roksana Węgiel oraz Zenek Martyniuk. Nie zabrakło także Dody, która wykonała jedną z piosenek w towarzystwie Smolastego. Ich występ przykuł uwagę.

Smolasty zapomniał tekstu na scenie. "Przynajmniej widać, że śpiewa na żywo"

Doda i Smolasty pojawili się na scenie podczas "Sylwestrowej Mocy Przebojów". Wykonali utwór "Nie żałuję". Podczas występu Smolasty zaliczył wpadkę i zapomniał tekstu piosenki. Postanowił jednak podejść do sytuacji z dystansem i uśmiechnął się, kontynuując występ. Doda miała podobną reakcję. Wokalistka uśmiechnęła się i przeszła do śpiewania swojej zwrotki. Wpadka wokalisty nie umknęła internautom, którzy ruszyli z komentarzami. "Przynajmniej widać, że śpiewa na żywo", "Poradził sobie", "Super, że tak się wydarzyło. Nie śpiewa z playbacku", "To jest sensacja? Przecież to też człowiek", "Bez playbacku i to się szanuje" - czytamy w sekcji komentarzy. A co wy sądzicie o tej sytuacji? Dajcie znać w sondzie na dole strony.

Smolasty szczerze o współpracy z Dodą. "Wskok na wyższy poziom"

Smolasty i Doda podbijają listy przebojów dzięki wspólnym hitom. Wokalista przyznał jednak, że początkowo praca z tak popularną artystką była dla niego dużym wyzwaniem. Wspomniał o klipie do "Nim Zajdzie Słońce". - Ja się czułem bardziej [skrępowany – przyp. red.], przyznam się szczerze. No ja widziałem ją w telewizji, jak jeszcze miałem siedem czy sześć lat. (...) To jest dla mnie taki trochę wskok na wyższy poziom, jeszcze wyższy. I to jest dla mnie super, że w ogóle nagraliśmy tę piosenkę, bo jednak to nie jest feat z kolegą, z raperem itd., tylko to jest feat z legendarną wokalistką, która na scenie jest już 20 lat - powiedział Smolasty podczas rozmowy z eska.pl.