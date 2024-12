Ludzie zobaczyli próbę Wersow przed sylwestrem i się zaczęło. Miazga!

Weronika Sowa jest znana milionom internautów, lecz nie wszyscy zdążyli się zorientować, że influencerka w ostatnim czasie skupia się na karierze muzycznej. Oprócz nagrywania piosenek na Youtuba ma za sobą występy na koncertach przed kilkudziesięciotysięczną publicznością. W tym roku zakończyła trasę koncertową "WERSOW ON TOUR". Telewizja Polska postanowiła iść za ciosem i chcąc przyciągnąć młodą publikę, zaprosiła (teraz już) wokalistkę jako jedną z gwiazd "Sylwestra Marzeń z Dwójką". Problem w tym, że widzowie nie są zachwyceni. Widzą w występie jeden szkopuł.

Wersow na "Sylwestrze Marzeń z Dwójką". Internauci usłyszeli próbę i się zaczęło

TVP postawiła w tym roku na młodą widownię. Na Stadionie Śląskim w Chorzowie zabraknie w tym roku disco polo, za to pojawią się twórcy, którzy wypromowali w internecie kilka przebojów. Oprócz m.in. Modelek czy Tribbsa na scenę zawita Wersow. Czy będzie to przepis na sukces stacji? Nie zapowiada się, żeby tak było. W sieci ukazały się fragmenty z prób influencerki, na których oprócz śpiewu angażuje się w choreografię z tancerzami. Nie ma więc łatwego zadania. Natomiast to, co usłyszeli internauci, nie przypadło im do gustu. Dostało się też TVP za promowanie Sowy.

Po co w ogóle dostała mikrofon, skoro wszystko będzie z playbacku? Mogli jej chociaż ułatwić taniec w ten sposób

- czytamy w komentarzach: "Tylu super artystów, a wy po prostu próbujecie odratować wyświetlenia ludźmi z internetu. No cóż, telewizja umiera i umrze pewnego dnia", "Gdzie ona śpiewa? Wszystko to tylko modulator", "Kurczę, jaki jest sens zapraszania na tak duże wydarzenia (...) influencerki, która śpiewa z playbacku cały czas? Mamy tyle wspaniałych wokalistów w Polsce, którzy latami ciężko pracują, żeby się wybić i kiedyś zasłużenie stanąć na takiej scenie. (...) Rozumiem użycie playbacku w sytuacjach wyjątkowych, a nie, że on występuje non stop, bo ktoś nie ma predyspozycji do takich występów" - skomentowali internauci na instagramowym profilu TVP. Fani Wersow byli jednak zadowoleni, że zobaczą na scenie swoją idolkę.

Sylwester Marzeń z Dwójką kontra Sylwestrowa Moc Przebojów Polsatu. TVP wykręciła numer w ostatniej chwili

Wersow będzie jedną z wielu wokalistów, którzy wystąpią w Chorzowie. Gwiazdą wieczoru będzie Bryan Adams, natomiast w tym roku zabraknie Zenona Martyniuka, który co roku fundował widzom rytmy disco polo. Tym razem król gatunku wybrał scenę w Polsacie. Zespołów disco polo nie zabraknie za to w TV Republika, która w ostatniej chwili postanowiła przechytrzyć konkurentów i zacząć emisję imprezy najwcześniej.