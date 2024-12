Jakub Rzeźniczak i Paulina Rzeźniczak stanęli na ślubnym kobiercu w 2022 roku. Zakochani regularnie dzielą się swoją codziennością w mediach społecznościowych. Jakiś czas temu para powitała na świecie córkę Antoninę. Obecnie konto Pauliny jest obserwowane przez niecałe 160 tys. osób. Kobieta prężnie działa jako influencerka. Mało kto wie, czym zajmowała się wcześniej.

REKLAMA

Zobacz wideo Jak Luna reaguje na komentarze, że rodzice kupili jej karierę? "Moja rodzina nie zna nikogo w branży"

Kim była wcześniej Paulina Rzeźniczak? Nie każdy to wie

Paulina Rzeźniczak obecnie spełnia się jako żona i mama. Często publikuje materiały z codziennego życia w sieci. Przed rokiem 2022 jej codzienność wyglądała znacznie inaczej. Kobieta pracowała m.in. jako hostessa. To jednak nie wszystko. Brała udział w konkursach piękności, a w 2016 roku startowała do wyborów miss. Pojawiła się również w teledysku do jednej z piosenek rapera donGURALesko. Według portalu Gol24, Paulina Rzeźniczak była też specjalistką ds. komunikacji. Mało kto wie, że ukochana Rzeźniczaka ma też wykształcenie wyższe. Uzyskała tytuł magistra na kierunku resocjalizacja. Studiowała na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jesteście zaskoczeni?

PRZECZYTAJ TEŻ: "Fluorowa wojna". Rzeźniczakowie po wizycie u dentysty rozpętali burzę. Mają apel do fanów

Paulina Rzeźniczak wpłynęła na męża? Dzięki niej postanowił się zmienić

Jakiś czas temu Jakub Rzeźniczak postanowił otworzyć się na temat relacji z żoną. Przyznał, że dawniej radość sprawiał mu czas spędzony bez partnerek. Były piłkarz nie stronił też od licznych imprez. Gdy poznał Paulinę, wszystko się zmieniło. "Kiedyś lubiłem się zabawić, pójść na imprezę z kolegami oczywiście bez swojej partnerki. Teraz nie mam na takie rzeczy totalnie ochoty. A jeśli miałbym gdzieś wyjść to tylko ze swoją drugą połówką, bo wtedy czuję się naprawdę dobrze" - wyznał na Instagramie. Rzeźniczak przyznał, że obecnie wie już, czego potrzebuje w życiu. Ukochana pomogła mu zmienić nastawienie. "Jeśli impreza to też tylko razem, chociaż najlepiej czujemy się w domu, ewentualnie w gronie naszych najbliższych przyjaciół. To moje przemyślenia" - zdradził jakiś czas temu w sieci. ZOBACZ TEŻ: Paulina Rzeźniczak przytyła w ciąży 30 kg. Jak schudłaa? "Ani dieta, ani ćwiczenia"