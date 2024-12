Tak żyje Margaret. Swoje mieszkanie nazywa "ruderą"

Margaret niegdyś pokazywała nowoczesny apartament w telewizji. Dziś preferuje zupełnie inny klimat - wybrała słoneczną Hiszpanię, w której coraz lepiej się odnajduje. Po raz pierwszy spędza zimowe miesiące z dala od Polski. Ten okres poświęca także na remont czterech ścian. Jak idzie jej metamorfoza nowego domu?

Margaret zbliża się do końca remontu. Tak nazwała nowy dom

Wokalistka przeprowadziła się do Hiszpanii z wieloletnim partnerem, którym jest KaCeZet. Miała dość mieszkania w Warszawie i przygody w domku holenderskim, gdzie mieszkała w ostatnim czasie. W "Dzień dobry TVN" opowiedziała o rewolucji w jej życiu. - Spełniam marzenie i spędzam pierwszą zimę poza krajem. Na plaży mieszkam. W Hiszpanii jest ciepło, słonecznie. Super. Moje robienie rzeczy jest bardziej skomplikowane. Od rana do nocy pchamy te rzeczy do przodu - wyznała Margaret. Na Instagramie zapozowała z kolei w lustrze w nowym lokum razem z mężem. Widzimy jasną przestrzeń, wzorzystą podłogę i wyjście na taras. Sama wokalistka postanowiła w specyficzny sposób nazwać nowy dom. "Remont w Hiszpanii prawie done. Chcielibyście zobaczyć CASA DE LA RUDERA?" - zapytała Margaret na InstaStories. Czekamy zatem na efekty.

Margaret widzi z okna Gibraltar. Brakuje jej jednego

Gwiazda bardzo szybko podjęła decyzję o przeprowadzce Hiszpanii. - My Polacy mamy też podobny do Hiszpanów temperament. I to wciąż Europa, czyli jest blisko (...) Papierologia związana z kupnem mieszkania jest w tej chwili bardzo uproszczona. W naszym przypadku cała procedura zamknęła się podczas jednego dnia i spotkania z agentką. Polecieliśmy, obejrzeliśmy jedno mieszkanie i od razu wiedziałam, że tu chciałabym zamieszkać - zdradziła Margaret dla "National Geographic". Jest zadowolona z wybranej lokalizacji, a zwłaszcza niesamowitych widoków. - Wstaję rano i widzę z okna Gibraltar (...) Odkąd pamiętam, otaczała mnie społeczność napływowa, ludzie stale się zmieniali, jedni wyjeżdżali, inni się sprowadzali. Chyba i ja nigdy nie zapuściłam tam korzeni. Od zawsze rwało mnie dalej - wyznała. Skomplementowała przy tym Polaków. - Ale paradoksalnie, im jestem dalej, tym mocniej zauważam swoją polskość. Doceniam ją i lubię. Kiedy mieszkam w Hiszpanii, a przenosimy się tam na okres jesienno-zimowy, brakuje mi nadwiślańskiej pracowitości, lojalności, hardości - uzupełniła.