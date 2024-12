Krzysztof Jaryczewski jest kompozytorem i autorem tekstów, a także współzałożycielem i pierwszym wokalistą kultowego zespołu Oddział Zamknięty. Obecnie muzyk jest częścią zespołu Jary Oddział Zamknięty, który w 2013 roku powstał właśnie z inicjatywy Jaryczewskiego. Artysta ma za sobą trudną przeszłość. Kilkukrotnie próbował popełnić samobójstwo, mierzył się z uzależnieniem od alkoholu i narkotyków, a kilka lat temu zdiagnozowano u niego nowotwór wątroby. Teraz Jaryczewski postanowił podsumować mijający rok. Widać, że w końcu jego życie się ustabilizowało.

Krzysztof Jaryczewski w przejmującym wpisie

W 2017 roku Krzysztof Jaryczewski w rozmowie z portalem plus.polskanews.pl opowiedział, że ma za sobą próby samobójcze. Przyznał wówczas, że lekarze zdiagnozowali u niego nowotwór wątroby. Specjaliści długo nie wiedzieli, na jakie leczenie postawić, a stan psychiczny Jaryczewskiego w tym czasie także się pogarszał. "Usłyszałem diagnozę - nowotwór wątroby (...). Lekarze zastanawiali się, co z tym fantem zrobić, czy operować wątrobę, czy przeszczepiać. Do momentu, zanim zapadła decyzja o przeszczepie, kiedy w końcu stwierdzono, że nie ma sensu tej wątroby po kawałku kroić, bo jest w fatalnym stanie, jest marskość, są zmiany, nie wiadomo, co się z nich w przyszłości wykluje, przeżywałem najtrudniejszy okres mojego życia. Odwiedziłem nawet psychiatrę, żeby mi jakieś lekkie uspokajające leki przepisał, bo nie mogłem spać. Byłem w fatalnym stanie. Nieobecny, owładnięty czarnymi myślami" - czytamy.

Z przeszłością rozliczał się także w autobiografii "Byłem w piekle. Krzysztof Jary Jaryczewski szczerze do bólu". Podczas promocji publikacji wyznał. "Ja miałem dwa zakręty w życiu. Jeden to było właśnie wychodzenie z uzależnienia, ale drugi nie mniej istotny (bo to drugi kredyt tak naprawdę) kiedy siedem lat temu miałem przeszczep wątroby". Teraz muzyk postanowił z kolei podsumować mijający rok. W facebookowym wpisie podkreślił, że to kolejny okres jego życia w trzeźwości.

Rok zbliża się do końca. Przeżyłem kolejny, w dodatku bez znieczulaczy i trucizn

- zaczął.

A później wyliczał, jakie cele udało mu się zrealizować w 2024 roku. Wygląda na to, że spokojne życie bardzo mu służy. "Kolejny rok wytrwałem w małżeństwie, co nie było jakoś trudne i w wierności, co było znacznie trudniejsze. Wydałem płytę solową 'Wszystko albo nic', wydałem książkę biograficzną 'Byłem w piekle'. Zagraliśmy 'trochę' koncertów jako Zespół Jary Oddział Zamknięty i szykuje się płyta koncertowa a później studyjna, miałem kilka spotkań z czytelnikami…" - czytamy.

Krzysztof Jaryczewski o swoim stanie zdrowia i kondycji psychicznej

Na tym nie koniec, bo 64-latek wspomniał także o tym, jak rysuje się jego obecny stan zdrowia. "Z wątrobą ok, z równowagą psychiczną raczej też" - podkreślił. Zakończenie wpisu jest równie optymistyczne. "Dzieciaki pną się do góry mimo różnych trudności... życie. Mogę napisać, że to był rok udany, bardzo udany! Dziękuję wam, że byliście ze mną w tej podróży" - czytamy.

Pod wpisem muzyka, w jednym z komentarzy, głos zabrała żona Jaryczewskiego - Hanna Jaryczewska. Przypomnijmy, że para doczekała się dwójki dzieci - córki Mai (która tak jak ojciec jest wokalistką) oraz syna Marka. Ukochana muzyka nie kryła, że jest dumna z męża. "Dumna jestem z ciebie, jesteś najbardziej zdeterminowanym facetem. Nie znam nikogo innego, kto stoczył tak ciężką walkę z samym sobą…i wygrał" - napisała.

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli przeżywasz trudności i myślisz o odebraniu sobie życia lub chcesz pomóc osobie zagrożonej samobójstwem, pamiętaj, że możesz skorzystać z bezpłatnych numerów pomocowych: Centrum Wsparcia dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym: 800-70-2222; Telefon zaufania dla Dzieci i Młodzieży: 116 111; Telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych: 116 123. Pod tym linkiem znajdziesz więcej informacji, jak pomóc sobie lub innym, oraz kontakty do organizacji pomagających osobom w kryzysie i ich bliskim.

Jeśli w związku z myślami samobójczymi lub próbą samobójczą występuje zagrożenie życia, w celu natychmiastowej interwencji kryzysowej, zadzwoń na policję pod numer 112 lub udaj się na oddział pogotowia do miejscowego szpitala psychiatrycznego.