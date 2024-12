Miszczak i Cieślak w nieformalnej odsłonie. Edward podpisał się ksywką

Anna Cieślak i Edward Miszczak poznali się w 2019 roku. Za ich pierwszym spotkaniem kryje się zabawna historia. Mężczyzna poznał aktorkę, gdy ta była po trudnym rozstaniu. "Siedziałam z Piotrkiem Starakiem, piliśmy wino, a ja mu się zwierzałam. I przyszedł Edward, żeby przywitać się z Piotrkiem" - opowiadała w wywiadzie dla "Pani". "'Jestem Anna Cieślak i nic od ciebie nie chcę' - powiedziała. Bo na festiwalu wszyscy czegoś chcą ode mnie" - dodał Edward Miszczak. Para pobrała się w 2021 roku. Z okazji świąt na profilu aktorki pojawił się specjalny post.

Anna Cieślak i Edward Miszczak złożyli życzenia fanom. Tak podpisali się pod zdjęciem

Anna Cieślak i Edward Miszczak rzadko kiedy pokazują się razem w mediach społecznościowych. Para unika wspólnych zdjęć w sieci. Z okazji świąt Bożego Narodzenia zrobiła jednak wyjątek. Cieślak i Miszczak opublikowali fotografię, do której dołączyli życzenia dla internautów. Wstawili fragment "Kolędy dla nieobecnych". Uwagę zwracają zdrobnienia ich imion, szczególnie Miszczaka, które znalazły się na samym końcu posta. "'A nadzieja znów wstąpi w nas. Nieobecnych pojawią się cienie. Uwierzymy kolejny raz w jeszcze jedno Boże Narodzenie (...)'. Dobra, zdrowia i miłości dla was. Ania i Edi" - czytamy na profilu Anny Cieślak.

Anna Cieślak o swoim związku z Edwardem Miszczakiem. Otworzyła się na temat miłości

Anna Cieślak i Edward Miszczak nie od razu zostali parą. Przez kilka miesięcy od pierwszego spotkania nie mieli ze sobą kontaktu. Po czasie mężczyzna stwierdził, że od razu zakochał się w aktorce, ale stwierdził, że ich związek nie ma szans. Para spotkała się ponownie na pogrzebie Piotra Woźniaka-Staraka - 29 sierpnia 2019 roku. "Piotr nas połączył. Tym razem na dobre. Nigdy nie myślałam, że w wieku 40 lat można się tak zakochać, stracić dla drugiej osoby głowę, przecież to się zdarza tylko w młodości. Dziś już wierzę, że miłość jest bezwiekowa" - opowiadała Anna Cieślak w wywiadzie dla "Pani".