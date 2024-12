W 2023 roku Agnieszka Włodarczyk i Robert Karaś postanowili sformalizować swój związek. Para w tajemnicy przed mediami zorganizowała ceremonię w Dubaju, a radosną nowiną podzieliła się dopiero po ślubie. Na wydarzeniu zabrakło mamy aktorki, Anny Stasiukiewicz. Jak ówcześnie donosił magazyn "Rewia" powodem jej nieobecności był jej własny ślub. Mama Włodarczyk zakochała się w o trzy dekady młodszym obcokrajowcu, 30-letnim Nadfarze. Co ciekawe parter Stasiukiewicz jest o ponad dekadę młodszy od jej córki. Wygląda na to, że ich relacja ma się znakomicie. Para nie mogła się od siebie odkleić pod choinką.

Mama Agnieszki Włodarczyk całuje się z ukochanym pod jemiołą. Co za romantyczne ujęcia

Jakiś czas temu mama Agnieszki Włodarczyk otworzyła się na temat swojego związku z młodszym od siebie partnerem. Podkreśliła, że jest szczęśliwa i nie zamierza niczego zmieniać. Zaznaczyła także, że nie pozwoli nikomu, aby wtrącali się w jej decyzje. "Sama wiem, że to nie jest normalny związek. Tak mi się zdarzyło, siła wyższa, a o uczuciach się nie dyskutuje. Będę z nim tak długo, jak długo będzie dobry, kochany, europejski, no i jak będzie wciąż okazywał miłość i szacunek (...). Ja nie boję się żyć sama, nie martwię się o miłość i nie martwię się o rozwód, bo na wszystko jestem przygotowana, żyjąc tu i teraz… Nie lubię oceniać innych, nie interesuję się życiem innych i nigdy nie pozwolę, by ktoś oceniał moje życie, które należy tylko do mnie' - podkreśliła w rozmowie z "Faktem". Wygląda na to, że szczęście kwitnie i mama aktorki czuje się znakomicie. Z okazji świąt Bożego Narodzenia udostępniła w sieci romantyczne ujęcia z mężem w tym m.in. gorące całusy pod jemiołą. Zdjęcia, o których mowa znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Mama Agnieszki Włodarczyk wyjawiła, że rodzina się powiększy

Anna Stasiukiewicz tegoroczne święta spędziła w Polsce. Jeszcze przed świętami w rozmowie z "Faktem" wyjawiła, że Wigilię zamierza spędzić w domu swojego syna Roberta, przyrodniego brata Agnieszki Włodarczyk. Przy okazji wyjawiła, że rodzina niedługo się powiększy. "Święta i sylwestra spędzamy w Polsce. Do stołu usiądziemy w domu mojego syna, może i razem przywitamy nowy rok. Ale pewnie nie za długo będziemy się bawić, bo synowa jest w ciąży i czekają na dziecko. Lada moment zostanę więc babcią i to prawdziwą, mam już wnuczka, a teraz wiadomo, że będzie dziewczynka" - podkreśliła w rozmowie z "Faktem".