Świąteczne zdjęcie Kubickiej bez Barona. W komentarzach piekło

Sandra Kubicka i Aleksander Baron są parą od 2021 roku. W ostatnim czasie w życiu zakochanych zaszło bardzo dużo zmian. W kwietniu tego roku stanęli na ślubnym kobiercu, a w maju przyszedł na świat ich syn. Co więcej, małżonkowie przez długi czas pracowali nad stworzeniem wymarzonego domu, do którego niedawno się przeprowadzili. Mimo tego internauci od jakiegoś czasu dopatrują się rzekomych dowodów na to, że para przechodzi kryzys. Twierdzą tak m.in. dlatego, że Baron w ostatnim czasie bardzo sporadycznie pojawia się na zdjęciach i nagraniach Kubickiej.

Sandra Kubicka opublikowała świąteczne zdjęcie bez Barona. Internauci znów spekulują

24 grudnia Sandra Kubicka postanowiła podzielić się z fanami świątecznym kadrem. Na ujęciu, które opublikowała, pozuje w eleganckiej czerwonej sukience na tle choinki otoczonej prezentami. W objęciach trzyma syna. To właśnie do Leonarda Kubicka skierowała opis pod zdjęciem. "Wszystko, czego chcę na święta, to ten mały chłopiec" - napisała, dodając hasztag "miłość mojego życia". Zarówno brak Barona na zdjęciu, jak i opis fotografii, nie umknęły uwadze internautów. Ponownie zaczęli doszukiwać się rzekomych problemów w związku pary. "Kiedyś mi kumpela powiedziała, że jak dziecko się pojawia, to facet jest odstawiany na bok. Nie wiem, czy u was to się dzieje, bo to niby tylko zdjęcia, ale patrząc po samych zdjęciach, to faktycznie potwierdza to przypuszczenie", "Miłością życia powinien być mąż, bo syn wyfrunie kiedyś z gniazda. Mam wrażenie, że pisaniem tego Sandra wiecznie próbuje wbić szpilę Alkowi" - pisali.

Pod zdjęciem odezwała się mama Sandry Kubickiej, która nazwała córkę i wnuka "największymi skarbami". "A zięcia dlaczego nie ma?" - dopytała jedna z internautek. Grace Kubicka bardzo szybko ucięła dalsze dyskusje. "A kto powiedział, że nie ma?" - odpisała.

Sandra Kubicka wbiła szpilę Baronowi

Plotki o rzekomym kryzysie w związku podsycają także zachowania Sandry Kubickiej. Celebrytka kilkukrotnie wbijała bowiem mężowi szpilę. W bardzo wymowny sposób zareagowała m.in. na komentarz fanki, która napisała, że jest samodzielną mamą i zawsze jest przy pierwszych momentach swojego dziecka. - Uwierz, że bardzo cię rozumiem, bo jestem praktycznie sama z Leosiem od jego urodzenia - odpisała.