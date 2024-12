Tak Lewandowscy spędzają święta. Zmienił się jeden szczegół

Anna i Robert Lewandowscy zdecydowali się na spędzenie świąt Bożego Narodzenia w ojczyźnie. Zabrali córki i przyjechali z Barcelony do Polski. Jak co roku mogliśmy zobaczyć kilka kadrów z wyjątkowego okresu w social mediach trenerki. Nie obyło się bez wspólnego zdjęcia z mężem, Klarą i Laurą. Tym razem coś się jednak zmieniło.

Anna Lewandowska opublikowała rodzinną fotografię. Co za zmiana!

Z okazji świąt Anna Lewandowska co roku publikuje rodzinne zdjęcia. I choć na jej profilu na Instagramie pojawiło się klasyczne ujęcie sprzed choinki, na którym nie widzimy twarzy córek małżonków, to na InstaStories dokonała pewnej zmiany. Wielu ciekawskich może być uradowanych. Trenerka fitness opublikowała bowiem kadr, na którym możemy zobaczyć Klarę i Laurę w całej okazałości. Dumna mama nie zakryła w żaden sposób ich twarzy! Cała rodzina leży pod świątecznym drzewkiem. Obie córki oraz mama podpierają się rękoma. Lewandowski szczerze się uśmiecha. Małżeństwo rzadko pokazuje wizerunek Klary i Laury. W powszednich latach na świątecznych fotografiach nie mogliśmy zobaczyć wizerunku córek. Zajrzyjcie do naszej galerii. Tam znajdziecie wspomniane zdjęcie Lewandowskich.

Lewandowscy udali się do kliniki onkologicznej dla dzieci i młodzieży

Świąteczny czas sprawił, że Lewandowscy ponownie zdecydowali się na dobry uczynek. Niedawno trenerka fitness zachęcała do wspierania powodzian oraz zaangażowała się w "Szlachetną Paczkę". Tym razem para odwiedziła Klinikę Onkologii i Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży w Warszawie. Małżonkowie spotkali się z pacjentami. Na opublikowanym w social mediach nagraniu możemy zobaczyć, że wręczyli im prezenty, a także robili sobie zdjęcia. Nie zabrakło również wspólnych zabaw. "Takie spotkania zawsze budzą emocje i jednocześnie są pełne refleksji. Patrząc na te dzielne dzieci, ich uśmiechy i ogromną siłę, trudno nie zatrzymać się i na chwilę nie pomyśleć o tym, jak różnie może potoczyć się życie" - napisała na InstaStories Lewandowska. "Zdrowie to dar, o którym zapominamy w codziennym biegu. Tego dnia szczególnie poczuliśmy wdzięczność za to, że nasze dzieci są zdrowe" - dodała.