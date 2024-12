Dla Izabeli Trojanowskiej tegoroczne święta nie będą wesołe i magiczne. Gwiazda pożegnała mamę, która zmarła w wieku 92 lat. "Jest mi ciężko" - pisała na swoim profilu na Instagramie piosenkarka.

Izabela Trojanowska pożegnała swoją mamę

"Kochani! Chciałam dla was i dla siebie magicznych świąt. Mam nadzieję, że wasze takie będą" - zaczęła wpis Trojanowska. "Moje będą inne niż zawsze. Dziś w wieku 92 lat odeszła moja mama. Jest mi ciężko, ale na szczęście w święta jestem z rodziną" - mogliśmy przeczytać na profilu piosenkarki 23 grudnia. Do pożegnalnego wpisu Trojanowska wrzuciła zdjęcie z mamą. Pod postem zaroiło się od komentarzy znajomych gwiazd. "Bardzo to przykre. Przytulam serdecznie" - pisała Małgorzata Ostrowska. "Trudno ' polubić' taką wiadomość... Przytulam z całego serca Izuniu" - dodała Joanna Racewicz. W tym trudnym momencie Trojanowska mogła liczyć również na swoich fanów. "Jestem z panią całym sercem. Wyrazy głębokiego współczucia", "Po zdjęciu myślałem, że to będzie szczęśliwa informacja. Dużo siły pani Izo", "Współczuję z całego serca. Przesyłam pani i pani najbliższym bardzo dużo ciepłych myśli i siły w tym trudnym czasie" - czytamy. Zdjęcie piosenkarki i jej mamy znajdziecie w naszej galerii.

Izabela Trojanowska o zarobkach artystów na sylwestrze. Mówiła o nowej władzy

Piosenkarka już wcześniej postanowiła, że w tym roku sylwestra spędzi w rodzinnym gronie. Trojanowska nie zamierzała pojawiać się na żadnej dużej imprezie. Jedna z reporterek portalu Jastrząb Post zapytała wokalistkę o zarobki artystów na dużych wydarzeniach sylwestrowych. Według ostatniego artykułu Pudelka gwiazdy takie jak Maryla Rodowicz i Zenek Martyniuk mają zarabiać nawet po 100 tys. zł. za jedną noc. Co sądzi o tym Trojanowska? "Z racji tego, że mamy różne zmiany polityczne, to artyści są trochę odsunięci na bok. No to niech chociaż w tę noc sylwestrową popracują i coś zarobią" - podsumowała krótko.