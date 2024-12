Choć Agata Duda nie należy do najbardziej aktywnych pierwszy dam, wielokrotnie możemy ją oglądać u boku męża przy okazji różnych wydarzeń społeczno-politycznych. Pierwsza dama dzieli jednak społeczeństwo w kwestii stylizacji, w których się pojawia. Niektórzy cenią jej kreacje, a pozostali dostrzegają pewne mankamenty. Tym razem żona Andrzeja Dudy pojawiła się u jego boku podczas uroczystej wigilii służb mundurowych. Co ekspert sądzi o jej decyzji w kwestii ubioru?

REKLAMA

Zobacz wideo Woliński o Melanii Trump. Duda powinna się inspirować?

Agata Duda w kozakach i bieli na wigilii służb mundurowych. Ekspert ocenił jej stylizację

19 grudnia odbyło się spotkania świąteczne ze służbami mundurowymi. Na wydarzeniu para prezydencka podzieliła się opłatkiem z żołnierzami. Przyjrzeliśmy się, na jaką stylizację postawiła tym razem Agata Duda. Pierwsza dama pojawiła się w jasnej kreacji. Wybrała białą marynarkę z beżowymi elementami i złotymi guzikami, a także spódnicę za kolano. Uwagę zwracały buty prezydentowej - beżowe, zamszowe kozaki. Co o ubiorze Agaty Dudy sądzi Michał Musiał, modowy ekspert i stylista fryzur?

Specjalista docenił spódnicę pierwszej damy. "Agata Duda tym razem zdecydowała się na beże i biel. Dół stylizacji nie jest zły - ołówkowa spódnica w zestawieniu z marszczonymi kozakami prezentuje się naprawdę dobrze i ponadczasowo" - mówił w rozmowie z Plotkiem. "Gorzej jest, gdy zerkniemy na górę. Żakiet pierwszej damy ma zupełnie nietrafiony fason. Zdecydowanie lepszą opcją byłaby luźniejsza, bardziej nowoczesna marynarka. To samo tyczy się fryzury - brakuje lekkości i naturalności. Teraz jest zbyt sztywno" - podsumował Michał Musiał. Zajrzyjcie do naszej galerii, a znajdziecie stylizację pierwszej damy.

PRZECZYTAJ WIĘCEJ: Ekspertka ujawnia, co gwiazdy robią w gabinetach. Wylicza długą listę zabiegów u Lewej i Górniak

Agata Duda organizuje konkurs. To trzeba zrobić, by wziąć w nim udział

Agata Duda piąty raz organizuje konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich. Ruszył nabór. Ale co trzeba zrobić, by wziąć w nim udział? Koła do 28 lutego 2025 roku muszą przesłać nagranie, które nie może być dłuższe niż 120 sekund. Chodzi o "krótki, amatorskim materiał audiowizualny przygotowany i nagrany przez koło" - czytamy na oficjalnej stronie internetowej prezydenta. Przygotowany przez koło filmik ma za zadanie promować działalność organizacji, która walczy o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP.