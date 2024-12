Doda zapłaciła za mamę 24 tys. zł. Horror Wandy Rabczewskiej

Doda jest bardzo związana z rodzicami, którzy mieszkają w Ciechanowie. Często ich odwiedza nie tylko ze względów rodzinnych. Mama gwiazdy, Wand Rabczewska, jest jednocześnie jej księgową i zajmuje się wszelką dokumentacją finansową tak, by gwiazda nie zaprzątała sobie tym głowy. Piosenkarka od czasu do czasu interweniuje jednak, kiedy to jej rodzice mają problemy. Opowiedziała o absurdalnej sytuacji.

Mama Dody musiała zapłacić sporą kwotę. Piosenkarka interweniowała

Doda została zapytana przez jeden z portali, czy gdyby nie jej pieniądze, rodzice byliby w stanie godnie żyć na emeryturze. - Nie sądzę - odpowiedziała w rozmowie z Eska.pl. Przytoczyła sytuację, która niedawno miała miejsce w domu Rabczewskich. Jej mama była bezradna, gdy pocztą przyszedł ogromna faktura. - Taki mały przykład. Ostatnio moja mama dostała rachunek z energii za cztery miesiące. Ponieważ nie przysyłali jej faktury, nie miała zielonego pojęcia, co się dzieje - np. nie miała szansy zdecydować, że chce się przełączyć na piec, więc cały czas używała tej energii i za cztery miesiące przyszło jej 24 koła. Tak, 24 tysiące złotych. Jaka 74-letnia osoba jest w stanie zapłacić 24 tysiące złotych za ogrzanie domu za niecałe pół roku? Oczywiście podała ich do sądu, ale nie wygrała z tak wielkim koncernem. Zmietli ją jak mysz spod miotły, nie miała szans - powiedziała portalowi Eska.pl.

Doda wyznała, na czym zarabia najwięcej

Doda nieraz podkreślała, że występowanie na koncertach nie przynosi jej milionów, a wręcz przeciwnie. Na czym więc najwięcej zarabia artystka? "No na pewno nie na muzyce... Myślę, że na wszystkich moich pobocznych biznesach. Nigdy na muzyce nie zarabiałam, wręcz dokładałam do tego. Wszystkie moje występy, show, mimo że dostawałam największą stawkę, zawsze to szło na wszystkich innych dookoła - stroje, tancerze, pirotechnika, scenografia, to było zawsze dla mnie najważniejsze" - powiedziała dla Eska.pl. Podkreśliła też, że nigdy nie korzystała także z pomocy dużych sponsorów. Jak wyznała, powodem był brak dobrego menedżera. Przypomnijmy, że Doda poza muzyką, prężnie prowadzi konto na Instagramie, gdzie może liczyć na lukratywne współprace. Wypuściła także linię suplementów diety oraz perfumy firmowane jej nazwiskiem.