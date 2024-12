Przyczyna śmierci Eweliny Ślotały ujawniona. Głos zabrała jej matka

17 grudnia media wstrząsnęła informacja o śmierci Eweliny Ślotały. Wiadomość o odejściu pisarki pojawiła się na profilu wydawnictwa Prószyński Media. "Z przykrością zawiadamiamy o śmierci Eweliny Ślotały, naszej autorki. Jej książki 'Żony Konstancina', 'Kochanki Konstancina', 'Rozwódki Konstancina', 'Matki Konstancina' znalazły liczne grono wiernych czytelniczek. (...) Wyrażamy głęboki żal z powodu przedwczesnej śmierci, przekazujemy wyrazy współczucia najbliższym" - przekazano. Matka Eweliny Ślotały zdecydowała się udzielić komentarza w rozmowie z Pudelkiem. Jak wyznała, w ostatnim czasie jej córka chorowała. - Moja córka była w depresji. Miała stany lękowe, brała dużo leków i leczyła się u dwóch terapeutów. Nie pomogli - wyznała kobieta.

Matka Eweliny Ślotały o przyczynie śmierci córki

Matka Eweliny Ślotały wyznała, że w ostatnim czasie jej córka pracowała nad kolejną książką i przebywała u niej w domu. - Pisała następną książę - "Mężczyźni Konstancina". Robiła notatki, była w depresji, więc robiła to u mnie - przekazała. Matka pisarki odniosła się także do przyczyny śmierci. - Dostała krwotoku wewnętrznego i to była przyczyna śmierci. Jej serce nie dało rady i stanęło. Był krwotok, przyjechało pogotowie - ona leżała z wewnętrznym krwotokiem. Gdy przyjechało pogotowie, to nie dawała żadnych znaków życia. W szpitalu została podpięta pod wszystkie maszyny. One pracowały, ale serce było bardzo uszkodzone przez krwotok - wyjaśniła w rozmowie.

Jakub Rzeźniczak zareagował na wieść o śmierci byłej partnerki

35-letnia Ewelina Ślotała była przed laty związana z Rzeźniczakiem i jako jedna z niewielu jego byłych partnerek wypowiadała się o nim dobrze. Piłkarz pożegnał byłą partnerkę poprzez opublikowanie kilku słów na InstaStories. "Dziś dotarła do nas informacja o śmierci Eweliny Ślotały. Przyjmijcie nasze kondolencje" - przekazał poruszony we wpisie, który zamieścił wspólnie z żoną.

Gdzie szukać pomocy?

Jeśli potrzebujesz rozmowy z psychologiem, możesz zwrócić się do Całodobowego Centrum Wsparcia pod numerem 800 70 2222. Pod telefonem, mailem i czatem dyżurują psycholodzy Fundacji ITAKA udzielający porad i kierujący dzwoniące osoby do odpowiedniej placówki pomocowej w ich regionie. Z Centrum skontaktować mogą się także bliscy osób, które wymagają pomocy. Specjaliści doradzą, co zrobić, żeby skłonić naszego bliskiego do kontaktu ze specjalistą.