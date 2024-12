Anita Sokołowska po tym, jak wygrała "Taniec z gwiazdami", nieco usunęła się w cień. Aktorka skupia się na realizacji zawodowych projektów, które zaplanowała po odejściu z obsady "Przyjaciółek". Zupełnie inaczej wygląda to u Julii Wieniawy, która bryluje na salonach. Aktorki pojawiły się teraz jednak na tej samej branżowej imprezie. Jak wyglądały? Zobaczcie.

REKLAMA

Zobacz wideo Anita Sokołowska wspomina swoją maturę. Co ją "znokautowało"?

Julia Wieniawa w bieli, Anita Sokołowska w czerni

17 grudnia odbyła się premiera filmu "Dalej jazda". Julia Wieniawa z tej okazji postawiła na jednolitą stylizację. Zdecydowała się na biel. Aktorka wskoczyła w białe rajstopy w romby, do tego założyła oversizową marynarkę, która zakryła całą kreację pod spodem. To jednak nie wszystko. Miało być na biało, jest na biało. Wieniawa zabrała ze sobą torebkę w tym samym kolorze. Ciekawy wydaje się jej kształt - serce. Nie zabrakło również białych szpilek, które uzupełniły całą stylizację. Zupełnym przeciwieństwem aktorki była Anita Sokołowska, która zdecydowała się poszaleć z czernią. Gwiazda miała na sobie długi, luźny kombinezon z szerokim dołem. Sokołowska upięła lekko włosy, i postawiła na delikatny makijaż. Wyglądała naturalnie i szykownie. Która z tych stylizacji bardziej przypadła wam do gustu? Dajcie znać w sondzie na końcu artykułu.

Julia Wieniawa, Anita Sokołowska Fot. KAPiF.pl

PRZECZYTAJ WIĘCEJ: Wieniawa wpadła do fryzjerki i dała jej wolną rękę. Nie wie, co myśleć o efekcie końcowym

Julia Wieniawa pod ostrzałem Tiktokera. Tyszka stanął w jej obronie

Tiktoker, który był swego czasu pracownikiem perfumerii, opowiedział o rzekomej konfrontacji z Julią Wieniawą. Jak podkreślił, było to "najgorsze spotkanie z artystą, jakiego kiedykolwiek doświadczył w życiu". W nagraniu mogliśmy usłyszeć, że Wieniawa jest "opryskliwa i roszczeniowa". Na jego słowa zareagował Marcin Tyszka, który wielokrotnie miał okazję współpracować z aktorką. "Uwielbiam pracować z Julką. Każde ujęcie jest udane. To jest po prostu talent. Nie wiem, co za głupoty ktoś wygaduje. Każdy może mieć gorszy dzień" - powiedział w rozmowie z "Faktem".