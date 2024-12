Karolina Gilon podkreśliła ciążowe krągłości na ściance. Promienieje!

Karolina Gilon to kolejna gwiazda, która już niebawem powita na świecie pierwsze dziecko. Niedawno celebrytka wygadała się na antenie Polsatu, że będzie to chłopiec. 14 grudnia w sobotni poranek prowadząca programu "Love Island" ponownie pojawiła się w "halo tu Polsat". Tym razem włożyła na siebie strój treningowy i pokazała ćwiczenia dla przyszłych mam.

Karolina Gilon pokazała ciążowy brzuch. Zapozowała w obcisłym kombinezonie i motocyklowej kurtce

Choć do porodu zostało już naprawdę niewiele czasu, Karolina Gilon wciąż nie zwalnia tempa. W piątek, 13 grudnia prezenterka poinformowała w mediach społecznościowych, że wybiera się na kolację polsatowską. Już dzień później celebrytkę można było zobaczyć w "halo tu Polsat", gdzie od jakiegoś czasu dzieli się doświadczeniami, które nabywa w czasie ciąży. Podczas jednej z ostatnich wizyt wyznała, że w trzecim trymestrze ciąży jest niezwykle energiczna. - Mam teraz sporo energii, więc mój syn nie ma po kim być leniem. Tata też jest energiczny i wysportowany. Szalony synek - mówiła wówczas. Jak widać, słowa postanowiła przekuć w czyny. W sobotni poranek przyszła mama wybrała się do studia w czarnym stroju treningowym i sportowych butach. Chwilę potem telewidzowie mogli zobaczyć ją w akcji, gdzie wykonywała ćwiczenia z piłką przeznaczone dla ciężarnych. - Dziś zasiądę nie na kanapie, a na piłce! Pokażę ćwiczenia, które pomogą przyszłym mamom przygotować się do porodu - wyznała na InstaStories.

Jak sama przyznaje, czas oczekiwania na dziecko daje jej dużo radości. Z chęcią zapozowała więc na ściance i z dumą eksponowała ciążowe krągłości. Czarny kombinezon podkreślił nie tylko brzuch, ale i całą sylwetkę celebrytki. Nałożona na niego motocyklowa kurtka dodała stylizacji charakteru. Zdjęcia znajdziesz w naszej galerii.

Karolinę Gilon rozzłościł wywiad Dody. Tak się jej odgryzła

Jakiś czas temu Doda wyraziła chęć poprowadzenia programu "Love Island", z którym od początku związana jest Gilon. Prezenterka od razu chwyciła za telefon i odniosła się do jej słów. - Widziałam wywiad Dody na temat "Love Island" i prowadzenia "Love Island". Cóż mogę powiedzieć. To nieprawda, że królowa jest tylko jedna, bo królowych może być miliony, tylko po prostu mają swoje podwórka, no i na podwórku "Love Island" królowa jest tylko jedna - podkreślała na swoim profilu na Instagramie.