28 listopada media obiegła informacja o tym, że Krzysztof Ibisz został ojcem. Znany prezenter jest ojcem czwórki dzieci. Oprócz córki, której doczekał się z obecną małżonką Joanną Kudzbalską-Ibisz ma syna Borysa, który przyszedł na świat w 2022 roku. 59-latek ma jeszcze dwóch dorosłych synów - 25-letniego Maksymiliana ze związku z Anną Zejdler oraz 18-letniego Vincenta ze związku z Anną Nowak. Tuż po narodzinach najmłodszej pociechy Ibisz na antenie telewizji Polsat poinformował, że co do imienia dziewczynki nie padła jeszcze ostateczna decyzja. Teraz powrócił z nowymi wieściami.

REKLAMA

Zobacz wideo Ibisz o tym, na co przeznaczył pierwszą wypłatę z telewizji. Kwota szokuje

Krzysztof Ibisz wciąż nie może podjąć decyzji. Jakie imię wybierze dla córki? Ma jedną myśl

Krzysztof Ibisz i jego żona Joanna, wciąż nie mogą podjąć ostatecznej decyzji dotyczącej imienia dla swojej córki. Choć prezenter wcześniej zdradził, że do córki zwracają się "Helenka", nie ukrywał, że nadal nie są pewni, czy to właśnie idealne imię dla ich pociechy. - Tak, Helenka, ale jeszcze rozważamy pewne opcje. (...) Jeszcze zobaczymy - powiedział wówczas na antenie "halo tu Polsat". 14 grudnia prezenter powrócił do tematu i dał znać, jak się sprawy mają. Okazuje się, że rodzice wciąż są niezdecydowani, jednak padła nowa propozycja. - Myślimy o Idze - powiedział w programie śniadaniowym, ale przyznał, że razem z żoną nie powiedzieli jeszcze ostatniego słowa. Zdradził, że brane są też pod uwagę imiona osób z rodziny, które bardzo kochali. W sobotni poranek, w studiu "halo tu Polsat" były też ekspertki, które wskazywały, że teraz imię Iga znów zyskuje na popularności, na co wpływ mają sukcesy Igi Świątek. Zaznaczyły także, że Polacy coraz chętniej dają dzieciom tradycyjne imiona. Czy wspomniane sugestie pomogą Ibiszom?

Co ciekawe na antenie śniadaniówki Ibisz poprosił widzów pomoc w wyborze imienia dla córki. W komentarzach na Instagramie "halo tu polsat" zaroiło się od propozycji. - Często pojawia się Paulinka - wspomniała Sykut-Jeżyna. - Myślę, że powinieneś rozważyć tę opcję - śmiała się, sugerując, że dziewczynka powinna zostać jej imienniczką.

PRZECZYTAJ TEŻ: Hakiel pisze o patchworkowej rodzinie. Córka Cichopek odwiedziła przyrodniego brata

Krzysztof Ibisz wciąż nie może się nadziwić. Twierdzi, że jest młodszy od córki

Krzysztof Ibisz jest tatą na całego. Odkąd na świat przyszła jego jedyna córka, na jego Instagramie co jakiś czas pojawiają się nagrania i zdjęcia dokumentujące czas spędzony z nowym członkiem rodziny. Prezenter i tym razem nie mógł powstrzymać się od żartów ze swojej wiecznej młodości. "POV: Zastanawiasz się, jak to możliwe, że twoja córka dopiero co się urodziła, a i tak jesteś od niej młodszy" - podpisał jeden z filmików. "Lekarze nie byli mi w stanie tego wytłumaczyć" - dodał w opisie posta. W komentarzach wtórowali mu internauci: "Dzieci mają dzieci", "Powinien pan pobierać 800+ dla siebie" - żartowali.