Brat Kuby Badacha robi furorę. To ceniony artysta

Kuba Badach to uznany wokalista, który robi karierę w branży muzycznej od ponad 20 lat. Początkowo nagrywał z zespołem Poluzjanci, później postawił bardziej na karierę solową. Medialnie o Badachu najwięcej mówiło się ze względu na jego małżeństwo z Aleksandrą Kwaśniewską, ale w ostatnich latach jego kariera także nabrała tempa. Nie wszyscy wiedzą, że wokalista ma także muzycznie uzdolnionego brata.

REKLAMA

Zobacz wideo Ujawnił kulisy związku

Kuba Badach ma zdolnego brata. Maciej Badach jest wziętym operatorem

Maciej Badach to utalentowany artysta, chociaż na co dzień nie stoi w blasku fleszy. Właściwie to stoi po drugiej strony kamery, ponieważ jest operatorem. Jego pasje to kinematografia i fotografia. Młodszy brat Kuby Badacha nakręcił chociażby zdjęcia do teledysku "Wall Of Kindness". Realizuje także filmy marketingowe.

PRZECZYTAJ WIĘCEJ: Afera po półfinale "The Voice of Poland". Widzowie ciskają gromy po decyzji Badacha

Podopieczna Badacha wygrała w "The Voice of Poland"

W ostatnim czasie Kuba Badach zasiadł na jurorskim fotelu programu "The Voice of Poland". To właśnie jego podopieczna wygrała 15. edycję popularnego show. Anna Iwanek podbiła serca widzów nie tylko talentem wokalnym, ale też oryginalnym stylem. Nie wszyscy wiedzą, że to ona przed laty nagrała humorystyczną piosenkę, która była parodią świątecznej reklamy jednej z firm biżuteryjnych. Nagranie stało się prawdziwym wiralem w sieci. Zwyciężczyni przyznała, że nie ominęły ją jednak hejterskie komentarze podczas trwania "The Voice of Poland". - Dopuszczałam do swojej głowy wygraną. Dopuszczam też lot na Księżyc, ale nie stawiałam siebie w pozycji takiej, że wygrywam, więc tym bardziej dziękuję osobom, które na mnie stawiały i we mnie wierzyły. Co do negatywnych komentarzy, jestem na nie gotowa bardziej niż byłam - powiedziała w rozmowie z Jastrząb Post. Iwanek podkreśliła też, że bardzo ceni sobie współpracę z Badachem. - Kuba jest najlepszym trenerem na świecie. Sama przyjemność z pracy z nim, obcowania z nim. Jest to człowiek anegdota. (...) Umie czytać to, jak ludzie się czują i wie, co powiedzieć, aby było im lepiej - dodała.