Jerzy Owsiak chce wkroczyć do telewizji. Jest już reakcja KRRiT

Jak przekazał portal Wirtualne Media, chodzi o kanał Kręcioła TV, który także należy do Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. KRRiT wpisała go do rejestru programów telewizyjnych rozpowszechnianych wyłącznie w systemie teleinformatycznym na wniosek spółki Złoty Melon. Złoty Melon wspiera fundację Jerzego Owsiaka, a spółka została założona, aby oddzielić działalność statutową od gospodarczej prowadzonej przez WOŚP.

Kręcioła TV dołączy do bezpłatnych stacji w ramach streamingu?

Kanał Kręcioła TV do tej pory działał na YouTubie. Pojawiają się na nim materiały dotyczące głównie Pol'and'Rock Festivalu i dawnego Przystanku Woodstock. Emitowane są tu również relacje z muzycznego wydarzenia. Jak zauważa serwis Wirtualne Media, we wspomnianym rejestrze, do którego wpisano stację Kręcioła TV, znajdują się także kanały FAST, czyli takie, które oferowane są w streamingu bezpłatnie i czerpią przychód głównie z reklam. Biuro prasowe Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy jak na razie nie odpowiedziało jednak na komentarz dotyczący planów. W ramach FAST nadawane są niektóre kanały m.in. w ofercie WP Pilot czy Playera.

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy po latach wróciła do TVP

Za czasów rządów obecnej opozycji Jerzy Owsiak ani temat WOŚP nie byli mile widziani w Telewizji Polskiej. Relacja z Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy po latach przerwy powróciła na antenę publicznego nadawcy w 2024 roku, kilka miesięcy po wyborach i wielkiej rewolucji w TVP. W dosadnych słowach podsumował to Maciej Orłoś w odcinku "Teleexpressu". - Od kilku już dekad nie ma stycznia bez Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Co prawda, niektórzy udawali, że WOŚP nie istnieje. Jednak prawda jest taka, że owszem istnieje i ma się znakomicie - przekazał na antenie.

W 2025 roku odbędzie się już 33. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wydarzenie zostało zaplanowane dokładnie na 26 stycznia. Jak możemy przeczytać na stronie fundacji, w tym roku zbiórka organizowana jest na rzecz onkologii i hematologii dziecięcej, a hasłem przewodnim jest "bezpieczeństwo i zdrowie dzieci".