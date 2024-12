Weronika Rosati pokazała się bez makijażu. Musiała wyłączyć komentarze

Weronika Rosati obecnie mieszka w Stanach Zjednoczonych, gdzie próbuje sił w branży filmowej. Gwiazda co jakiś czas zjawia się w kraju, choć najczęściej w celach zawodowych. Aktorka, mimo że stacjonuje za granicą, nie zaniedbuje polskich fanów i chętnie publikuje treści w mediach społecznościowych. Na najnowszym nagraniu Rosati pokazała się bez makijażu. W takim stanie jest jej cera.

Zobacz wideo Katarzyna Dowbor o tym, że Joanna Koroniewska zamieszcza zdjęcia bez makijażu. Co robi, by tak wyglądać?

Weronika Rosati pokazała się bez makijażu. W takim stanie jest jej cera

Aktorka opublikowała nagranie, na którym reklamuje kosmetyki. Gwiazda nie ukrywała na filmiku, jak wygląda sauté. Pokazuje obserwatorom, jak wygląda jej poranna rutyna związana z makijażem, którą opisała również w poście. Weronika Rosati na co dzień stawia na naturalny look, który jest obecnie bardzo modny wśród gwiazd. Niedługo po tym, jak wideo trafiło na instagramowy profil celebrytki, komentarze zostały zablokowane. Zanim to zrobiła, udało się nam podejrzeć, co znajdowało się pod postem. Wielu fanów chwaliło naturalne piękno gwiazdy i podkreślali, że częściej powinna się pokazywać bez makijażu. Niestety, trafili się także tacy internauci, którzy nie potrafili się pohamować i kierowali wobec Rosati bardzo nieuprzejme słowa. Nie dziwi więc, że zdecydowała się na uniemożliwienie komentowania wpisu.

Matka Weroniki Rosati szczerze o tym, jak wyglądają ich relacje

Jak już wspomnieliśmy, Rosati na co dzień mieszka za oceanem i to właśnie tam udało jej się zostać współproducentką wykonawczą w projekcie "Lear Rex", który jest adaptacją "Króla Leara" Szekspira. Aktorka ma więc ręce pełne roboty. Nie oznacza to jednak, że ogranicza kontakty z rodziną, która mieszka w Polsce. Teresa Rosati nie ukrywa, że relacja z córką jest dla niej ważna. Wypracowały własny sposób, by rozmawiać. "To jest teraz tak łatwe, prawda, ten kontakt telefoniczny. No, głównie telefoniczny. Rozmowy odbywają się codziennie, bo jest szereg tematów, które nas obie bardzo interesuje, nie mówiąc już o takich bardzo przyziemnych. I byłyśmy do tego przyzwyczajone, więc w ogóle nie odczuwam tej odległości. Wydaje mi się, że Weronika jest gdzieś w pobliżu i ona również tak ma" - opowiedziała w rozmowie z "Super Expressem" mama celebrytki.