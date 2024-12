Kevinowi Mglejowi nie brakuje motywacji. Ukochany Roksany Węgiel zrzucił już 37 kilogramów, a to dopiero początek! Kevin przygotowuje się do półmaratonu w Barcelonie, który już w lutym. Idealną okazją do sprawdzenia swoich możliwości okazał się bieg charytatywny, który odbył się 7 grudnia. W wydarzeniu udział brał nie tylko ukochany piosenkarki, ale również jej były partner z "Tańca z gwiazdami" - Michał Kassin. Forma Kevina robi wrażenie. Spójrzcie sami.

REKLAMA

Zobacz wideo Roxie i Kevin przed ślubem chodzili na prywatne nauki przedmałżeńskie

Roksana Węgiel pełna podziwu dla męża. "Szacun"

Mglejowi i Kassinowi niestraszny mróz i brzydka pogoda. "Jest mega zimno, a te sportowe świry biorą udział w biegu charytatywnym na dziesięć kilometrów. Szacun chłopaki" - pisała Roksana pod najnowszym zdjęciem. Piosenkarka wspierała chłopaków przez cały bieg. Na mecie powitała ich głośnymi krzykami. Wygląda na to, że Kevin naprawdę pokochał sport. W ostatniej rozmowie z Pudelkiem wyznał, że sporo uwagi poświęca treningom. "Trenuję od trzech do pięciu razy w tygodniu, zależy od tego, ile mam pracy w firmach i na ile treningów wygospodaruję w kalendarzu czas. (...) Sport stał się dla mnie przyjemnością, a nie przykrym obowiązkiem. Często na siłownię chodzę też z żoną, która jest moją największą motywacją, kiedy po prostu się nie chce. Polecam również saunę dwa razy w tygodniu i zero alkoholu" - tłumaczył. Zdjęcia z maratonu znajdziesz w naszej galerii. PRZECZYTAJ WIĘCEJ: Roksana Węgiel i Kevin Mglej pokazali film ze ślubu. Fani czegoś takiego jeszcze nie widzieli. "Majstersztyk"

Nie tylko treningi. Kevin Mglej zdradził, co jeszcze zmienił w swoim życiu

"Zmieniłem bardzo dużo, staramy się jeść pełnowartościowe produkty, dobrze zbilansowane do naszego zapotrzebowania, wysokojakościowe i naturalne" - dodał w tym samym wywiadzie 28-latek. Kevin ma nadzieję, że jego długa droga stanie się inspiracją dla innych osób. "Liczę, że zmotywuję trochę osób do treningów i dbania o swoje zdrowie… mamy je tylko jedno" - napisał ostatnio na InstaStories. W 2022 roku Kevin ważył 130 kilogramów. 11 listopada 2024 roku producent pochwalił się, że obecnie waży 94 kilogramy.