Niedawno Robert Mazurek na Kanale Zero skupił się na roli celebrytów w kampanii wyborczej Rafała Trzaskowskiego. Dziennikarz nie szczędził słów na temat znanych osób. Co więcej, zaznaczył, że rzekomo miały one negatywnie wypowiadać się na temat kandydata PiS-u, Karola Nawrockiego. Wśród wymienionych gwiazd znalazł się Krzysztof Skiba. Nie był zachwycony. Lider zespołu Big Cyc postanowił odnieść się do słów Roberta Mazurka.

Krzysztof Skiba nie szczędził słów. Nawiązał do Roberta Mazurka

Krzysztofowi Skibie bardzo nie spodobała się wypowiedź Roberta Mazurka. Muzyk postanowił skomentować słowa dziennikarza. Zamieścił obszerny wpis w mediach społecznościowych. Skiba nazwał Mazurka wprost "manipulatorem". Stwierdził, że dziennikarz chciał "dokopać" tym, których nie lubi. "Mazurek od lat ma taką metodę, że stawia sobie tezę, a potem naciąga do niej fakty. Teraz, gdy ogłoszono, że kandydatem na prezydenta będzie ulubieniec prezesa PiS, Karol Nawrocki już śpieszy mu pomóc, ośmieszając Rafała Trzaskowskiego" - napisał wprost Krzysztof Skiba. Nie krył swojego sprzeciwu wobec słów dziennikarza. "Mazurek postawił tezę, że ledwo Nawrocki został ogłoszony kandydatem, a już celebryci sprzyjający Trzaskowskiemu go wściekle atakują" - stwierdził bez wahania. Pod niektórymi względami zgodził się z Robertem Mazurkiem. Muzyk napisał, że to prawda, że w poprzednich wyborach wiele znanych osób wsparło Trzaskowskiego. Zdaniem artysty ta sama sytuacja wystąpiła w przypadku Andrzeja Dudy. "Artyści, jak wszystkie środowiska w Polsce, są podzieleni" - pisał Skiba.

Krzysztof Skiba ostro zwrócił się do Roberta Mazurka. Nie miał zamiaru gryźć się w język

Krzysztof Skiba podkreślił, że słowo "celebryci" zostało źle dobrane. Muzyk dodał, że niektórzy z wymienionych na co dzień zajmują się komentowaniem polityki, np. on sam i Tomasz Lis. "Zaliczanie Tomasza Lisa do celebrytów, a nie do dziennikarzy, to tak jakby Małysza nazwać piłkarzem, a Igę Świątek kulomiotaczką" - stwierdził. "Tymczasem Mazurek tak zmanipulował swój felietonik, by dać do zrozumienia, że celebryci już atakują (...) pana Nawrockiego, by wesprzeć konkurenta" - podsumował.