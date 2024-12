Kardynał Stanisław Dziwisz mieszka jak szlachta. Do dyspozycji świta i samochód

Kardynał Stanisław Dziwisz przez lata pełnił funkcję metropolity krakowskiego i bliskiego współpracownika papieża Jana Pawła II. 85-letni dziś duchowny od 2016 roku jest na duszpasterskiej emeryturze. Mimo że nie pełni już oficjalnych obowiązków, nadal korzysta z licznych przywilejów, które wraz z zakończeniem posługi nie zostały mu odebrane. Kardynał ma do dyspozycji sporo wygód. Nadal mieszka w zabytkowej i jednej z piękniejszych kamienic w sercu Krakowa. Jakie warunki tam panują? Okazuje się, że nie najgorsze.

REKLAMA

Zobacz wideo Apel o. Gużyńskiego do kard. Dziwisza: Powiedz prawdę, przestań kombinować

Kardynał Stanisław Dziwisz cieszy się przywilejami na emeryturze. Tak mieszka

Kamienica, w której mieszka kardynał znajduje się przy ulicy Kanonicznej, niedaleko Wawelu. Jest jednocześnie siedzibą sióstr sercanek. To właśnie one mają dbać także o komfort Stanisława Dziwisza. Rąbka tajemnicy uchylił w tej sprawie Marcin Gutowski, autor książek "Don Stanislao. Druga twarz kardynała Dziwisza" i "Bielmo. Co wiedział Jan Paweł II', który opowiedział o warunkach mieszkaniowych kardynała w rozmowie z "Gazetą Wyborczą".

Wciąż mieszka w doskonale położonej kamienicy pod Wawelem. Wciąż ma służbowy samochód, obsługę kapelana, osobistego sekretarza, kilka sióstr zakonnych, które dbają o każdą jego potrzebę

- wyznał. We wnętrzach panuje klasycystyczny styl wnętrz, charakterystyczny dla minionej epoki. Część pomieszczeń mieliśmy okazję zobaczyć przy okazji spotkań kardynała z ważnymi osobistościami. Wówczas zdjęcia z kamienicy pojawiły się w sieci. Pełno jest tam drewnianych masywnych mebli, jak kredensy czy okazała biblioteczka. Z ciemnymi antykami kontrastują jasne ściany. Oczywiście nie mogło zabraknąć zawieszonych na ścianach obrazów religijnych okazałych rozmiarów. Jest również portret Jana Pawła II. Z kolei sam budynek to architektoniczna perełka, do której prowadzą duże drewniane wrota z rzeźbieniami. Zdjęcia możecie zobaczyć w naszej galerii. Jak wam się podoba?

PRZECZYTAJ TEŻ: Stanisław Dziwisz może mknąć po Krakowie niczym młody bóg. Ma prywatnego kierowcę. Do setki w siedem sekund

Stanisław Dziwisz w ogniu kontrowersji. Niewiele stracił

Kardynał Dziwisz znalazł się pośród medialnej burzy po tym, jak ukazały się książki oraz filmy dokumentalne, m.in. "Franciszkańska 3". Ukazał się także równie głośny film braci Sekielskich "Zabawa w chowanego", który opowiadał o przypadkach tuszowania pedofilii wśród polskich duchownych. Choć nazwisko kardynała przewijało się przez reportaże wiele razy, a także powołana przez Watykan komisja podjęła śledztwo w sprawie Dziwisza, nie odczuł on zbytnio skutków kontrowersji. W 2022 roku wydano oficjalny komunikat, w którym stwierdzono brak nieprawidłowości w postępowaniu duchownego. Z kolei Marcin Gutowski, który przygotowywał dziennikarskie śledztwo twierdzi, że Dziwisz ma się dobrze, jak wcześniej. "No może jest nieco rzadziej zapraszany na wiejskie parafie, ale wciąż za odpowiednią ofiarą oddaje ampułki z krwią swojego patrona" - powiedział "Gazecie Wyborczej".