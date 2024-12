Marianna i Łukasz Schreiberowie jakiś czas temu się rozstali. Polityk Prawa i Sprawiedliwości oraz zawodniczka federacji freak-fightowej Clout MMA pobrali się w 2015 roku. W marcu 2024 roku mężczyzna niespodziewanie zabrał głos na temat rozstania. Niedawno wyszło na jaw, że Marianna otarła już łzy i ma nowego partnera. Jej ukochanym został kolejny polityk, Przemysław Czarnecki. Wspólne zdjęcia pary można znaleźć w mediach społecznościowych. Schreiber bez wahania dzieli się kadrami, na których znajdziemy jej ukochanego. Tym razem opublikowała ujęcie z kuchni.

Marianna Schreiber wygoniła Przemysława Czarneckiego do kuchni? Wymowny wpis

Związek Marianny Schreiber i Przemysława Czarneckiego zaskoczył niejednego internautę. W mediach społecznościowych nie brakuje pozytywnych, jak i negatywnych komentarzy. Schreiber bez wahania zabiera głos nawet na prywatne tematy, aby zamknąć usta hejterom. Nie da się ukryć, że celebrytkę ostatnio naszło na przemyślenia... w kuchni. Na udostępnionej fotografii wybranek Marianny zajmował się otwieraniem zakupionej wcześniej pizzy. Dla ukochanej Czarneckiego był to idealny moment, aby go pochwalić. "Póki co, to pizza, ale fajnie, gdy facet wie, że kobiety nie mają roli przejęcia wszystkich obowiązków domowych" - napisała na profilu na Instagramie.

Przemysław Czarnecki odpowiedział na hejt. Tak skomentował negatywne głosy w sieci

Marianna Schreiber i Przemysław Czarnecki spotkali się z ogromnym hejtem w mediach społecznościowych. Nie da się ukryć, że jest ona postacią powodującą skrajne emocje. Wielu współczuje jej nagłego rozstania z mężem. Nie brakuje jednak słów krytyki. Czarnecki postanowił jasno wyrazić swoje zdanie na temat negatywnych komentarzy. Wyznał swoje uczucia i bez wahania stanął w obronie ukochanej. "Jeżeli ktoś myśli, że hejt zniszczy moją relację z Marianną, to jest w błędzie. Rozumiem oburzenie wielu osób, ale nie zniszczy mojego uczucia do mojej partnerki. A z mojej strony jest to ogromna miłość" - napisał polityk na X. Czy ten związek ma przyszłość?ZOBACZ TEŻ: Czarnecki tuli Mariannę w garniturze i skarpetkach. Stylistka załamana: Miłość jest ślepa