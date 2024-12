Olivier Janiak i Karolina Malinowska są uważani za jedno najbardziej zgodnych małżeństw w polskim show-biznesie. Przypadkowe spotkanie pary przerodziło się w prawdziwą miłość. Zakochani stanęli na ślubnym kobiercu w 2003 roku, zaledwie trzy miesiące po pierwszym spotkaniu. Para wielokrotnie podkreślała, że receptą na udany związek jest umiejętność rozmowy. "Trzeba nauczyć się zaufania, wzajemnego szacunku, wspólnej odpowiedzialności" - mówił Janiak w rozmowie z Plejadą. Janiak i Malinowska wraz z dziećmi uwili sobie gniazdko w Warszawie. Ostatnio pokazali ciekawy szczegół jednego wnętrza domu.

REKLAMA

Zobacz wideo Klaudia Halejcio pokazała, jak urządziła gabinet partnera. Wnętrze ocieka luksusem

Olivier Janiak i Karolina Malinowska pokazali wnętrze swojego domu. My patrzymy na podłogę

Olivier Janiak i Karolina Malinowska zdecydowali się na modyfikację jednego z pomieszczeń w swoim domu. Postanowili zakupić nową kanapę, która zdecydowanie przyda się dużej rodzinie. "Dom to rodzinny biznes i wspólna odpowiedzialność. (...) Razem wybraliśmy sofę, razem ją rozpakowaliśmy i razem będziemy użytkować, całą naszą piątką... szóstką, nie zapominamy o psie" - czytamy w poście. Nie sposób było nie zauważyć pewnego szczegółu. Część podłogi na piętrze w domu Janiaka i Malinowskiej jest szklana. Nie da się ukryć, że to bardzo oryginalne rozwiązanie. "No a ta podłoga, bardzo ciekawie to wygląda" - napisała jedna z obserwatorek. Zgadzacie się?

Olivier Janiak i Karolina Malinowska niedawno świętowali rocznicę ślubu. W sieci pojawił się uroczy post

Olivier Janiak i Karolina Malinowska jakiś czas temu świętowali 21. rocznicę ślubu. Z tej okazji mężczyzna podzielił się z obserwatorami nagraniem. Wtedy wszystko się zaczęło. We fragmencie programu "Co za tydzień", którego gospodarzem jest Janiak, widzimy Karolinę Malinowską. Rozmowa pomiędzy parą toczyła się wokół pracy w modelingu. Po latach, Janiak ze wzruszeniem powrócił do wspomnianego filmu. "Dużo miłości wysyłamy. Nasza zaczęła się od tej rozmowy, poznałem Karolinę podczas tego wywiadu" - wyjaśnił dziennikarz. Później zwrócił się do żony. "Dziś nasza rocznica, oczko. Dzięki K. za każdy dzień" - napisał Olivier Janiak. ZOBACZ TEŻ: Przetakiewicz nie mogła wytrzymać. W salonie już choinka, a w kuchni... "Balony udające bombki"