Maja Ostaszewska jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych aktorek w Polsce. Wywodzi się ze szlacheckiego rodu herbu Ostoja, który sięga aż XIV wieku. Aktorka nie ukrywa, że bardzo ceni sobie więzi rodzinne. "Dostałam w prezencie od losu wspaniałych rodziców, cudowne rodzeństwo i ciepły, kochany dom. To, co z niego wyniosłam, do dziś daje mi możliwość rozwoju, jest moją drogą do wolności i największą wartością w moim życiu" - powiedziała Maja Ostaszewska w wywiadzie dla Echa Dnia. Aktorka ma dobry kontakt ze swoją siostrą - Tatianą, która jest związana ze znanym psychologiem.

REKLAMA

Zobacz wideo Zakościelny o starym serialu. Zdradził kulisy z Ostaszewską w roli głównej

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Piotr Mosak to mąż siostry Mai Ostaszewskiej. Pojawili się na premierze

Tatiana Ostaszewska-Mosak to psycholożka i psychoterapeutka, która jest współzałożycielką Polskiego Towarzystwa Psychologów Niepłodności. Ma na koncie liczne sukcesy. Jednym z nich jest napisanie książki pt. "Droga ku płodności". Ostatnio siostra aktorki pojawiła się na premierze filmu "Diabeł" w towarzystwie swojego męża. Wszyscy od razu wychwycili, że jest nim Piotr Mosak, który dał się poznać szerszej publiczności w programie "Ślub od pierwszego wejrzenia". Mężczyzna również pracuje jako psycholog, a w formacie występował w roli eksperta. Ostatecznie rozstał się z produkcją niedługo przed siódmym sezonem. Wspólne zdjęcie siostry Ostaszewskiej z mężem znajdziecie w naszej galerii zdjęć.

galOtwórz galerię

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Piotr Mosak szczerze o odejściu z produkcji. Wyjawił powód

Jakiś czas temu Piotr Mosak udzielił wywiadu, w którym uchylił rąbka tajemnicy na temat odejścia z programu "Ślub od pierwszego wejrzenia". Ekspert wyjawił, że nie mógł dogadać się z produkcją w kwestii harmonogramu. "Nie zgadzały się terminy. Produkcja nie mogła przesunąć swoich terminów, a ja swoich. Tak po prostu wyszło. Normalna sytuacja" - powiedział Piotr Mosak w rozmowie z portalem Plejada. ZOBACZ TEŻ: "Ślub od pierwszego wejrzenia" znów kończy się rozwodami. Seksuolożka punktuje problem, o którym nikt nie mówi [PLOTEK EXCLUSIVE]