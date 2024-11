Nina Tyrka zasłynęła w "Tańcu z gwiazdami". Dziś prowadzi warzywniak

Nina Tyrka dołączyła do obsady siódmej edycji "Tańca z gwiazdami" w 2008 roku. Wraz z aktorem Markiem Kaliszukiem zajęli wówczas siódme miejsce. Dzięki programowi Tyrka zyskała nie tylko ogromną rozpoznawalność, ale także miłość. W programie poznała Agustina Egurrolę, z którym przez kilka lat tworzyła związek.

Nina Tyrka zrezygnowała z "Tańca z gwiazdami", a później z kariery tancerki

Nina Tyrka w "Tańcu z gwiazdami" z przerwami pojawiała się do 2016 roku. W 2008 roku wraz z Agustinem Egurrolą doczekali się córki Carmen. Relacja pary nie przerwała jednak próby czasu i zakończyła się po siedmiu latach. Tyrka w tanecznym show ostatni raz wystąpiła w 18. edycji, w której zajęła ósme miejsce z Waldemarem Błaszczykiem. Przez kilka kolejnych lat Nina Tyrka cały czas związana była jednak ze swoją pasją i zajmowała się m.in. pracą w szkole tańca. Niestety sytuacja stawała się coraz trudniejsza, gdy wybuchła pandemia. W październiku 2020 roku dawna tancerka "Tańca z gwiazdami" wydała oświadczenie, w którym przekazała, że nie pracuje już w swoim zawodzie. "Taniec zawsze był i będzie częścią mnie! To ukształtowało mnie jako osobę, wzmocniło mój charakter, nauczyło pokory do życia" - pisała wówczas. Dwa miesiące później Tyrka opublikowała kolejny poruszający post.

The end [ang. "koniec" - przyp. red]. Dziękuję za wspólne 15 lat! Dziękuje wszystkim, z którymi miałam przyjemność pracować!

- napisała.

Nina Tyrka otworzyła warzywniak. Interes z powodzeniem działa do dziś

Nina Tyrka o powodach decyzji dotyczącej rezygnacji z tańca opowiedziała w 2021 roku w "Dzień dobry TVN". Jak przyznała, było jej bardzo trudno udzielać lekcji przez internet. - Prowadząc zajęcia online, nie widzisz ludzi, nie odbierasz ich energii. Nie potrafiłam się tym w stu procentach dzielić - mówiła. Była tancerka nie chciała jednak siedzieć bezczynnie i całkowicie zmieniła branżę. Wraz z bratem otworzyła warzywniak na warszawskim Wilanowie. Piotr Tyrka w programie śniadaniowym zdradził, że wybór nie był przypadkowy. - Wywodzimy się z rodziny warzywniaków. I mama, i tata zajmują się tym od lat. (..) Wiedziałem, co robię - mówił. Wygląda na to, że brat Niny Tyrki nie rzucił słów na wiatr. Ich sklep z warzywami i owocami otwarty jest do dziś, a w dodatku cieszy się dobrymi opiniami.