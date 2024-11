Marianna Schreiber przyłapana z politykiem! Czułości w popularnym dyskoncie

Marianna Schreiber od dawna wzbudza niemałe zainteresowanie medialne. Jako żona ministra chętnie wypowiadała się na elektryzujące społeczeństwo tematy, a także pojawiała się na galach freak fightowych. Później doszło do głośnego rozstania z politykiem PiS-u, które było dla Marianny gorzką pigułką. Okazuje się, że najwyraźniej celebrytka układa sobie życie na nowo. Została przyłapana z synem znanego polityka. To na pewno nie uciszy plotek o ich rzekomym związku.

Zobacz wideo Marianna Schreiber o córce po rozstaniu z politykiem PiS. Przy tych słowach miała łzy w oczach

Marianna Schreiber znowu zakochana? Przyłapano ją z synem Ryszarda Czarneckiego

Marianna po rozstaniu z mężem nie pokazywała się w towarzystwie innych mężczyzn. Niedawno pojawiły się jednak plotki, jakoby celebrytka miała u swojego boku nowego partnera. Pokazała się z wielkim bukietem róż, a internauci sprytnie wyłapali, kto miał ją obdarować. Twierdzą, że to syn polityka PiS. Jak się okazuje, pogłoski były najpewniej prawdziwe. "Fakt" przyłapał Schreiber z synem Ryszarda Czarneckiego, Przemysławem, w jednym z dyskontów na warszawskim Mokotowie. Nie da się zapomnieć, że polityk ma na koncie liczne skandale m.in. został złapany pod wpływem alkoholu na przystanku autobusowym i przewieziony do izby wytrzeźwień. Schreiber i Czarnecki robili wspólnie zakupy do domu - kupili podstawowe produkty takie jak mleko oraz chleb. Nie odmawiali sobie także czułości. Oboje ruszyli do auta celebrytki. Jak podaje portal, gdy Czarnecki pakował zakupy do bagażnika, nie mógł się oprzeć, by skosztować świeżego pieczywa z rąk Marianny.

Łukasz Schreiber widziany z inną kobietą

Jako pierwszy życie prywatne zaczął na nowo układać Łukasz Schreiber. Polityk we wrześniu został przyłapany z inną kobietą. Okazało się, że to radczyni prawna i aktorka Katarzyna Siembida. "Spotkałem się na krótkiej kawie w centrum Warszawy po zakończeniu posiedzenia Sejmu z dwiema prawniczkami w dwóch różnych sprawach, z których jedna jest radną z Bydgoszczy. Posłowie nie mają swoich biur w stolicy, więc muszę korzystać z miejsc publicznych" - tłumaczył w rozmowie z Faktem Łukasz Schreiber. Marianna nie ukrywała wtedy, że była podłamana tym, że jej jeszcze mąż, spotyka się z innymi kobietami. Celebrytka do nowej ukochanej polityka nawiązała także w nowej piosence. Zobacz: Marianna Schreiber nagrała piosenkę o rozpadzie małżeństwa. "O jego nowej dowiedziałam się z gazety".