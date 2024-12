Trudne święta Golców. Pierwsze bez ukochanej mamy

Dla braci Golec święta Bożego Narodzenia są bardzo ważne. Górale z Beskidu Żywieckiego często w wywiadach podkreślali swoje przywiązanie do wiary i rodzinnych wartości. W tym roku przy świątecznym stole zabraknie jednak nestorki rodu, Ireny Golec, która zmarła 30 października.

Bracia Golec dbają o rodzinne tradycje podczas świąt

Bracia Golec to nie tylko utalentowani muzycy. Spełniają się także w roli mężów i ojców. Nic więc dziwnego, że w okresie świątecznym wybierają się wspólnie w rodzinne strony. - Zawsze w górach spędzamy święta. Tam, gdzie góralska Pasterka, na którą wszystkich zapraszamy. Znakomity klimat, znakomite emocje, wspólnie spędzone z najbliższymi przy stole wigilijnym. To są za każdym razem niezapomniane święta - mówili rok temu w rozmowie z Polsatem. Golcowie starają się także o wystrój domu, który musi być przyozdobiony także w góralskie motywy. - Dbamy o to, aby one zaistniały w naszym świątecznym klimacie - dodali. Oczywiście jednym z najważniejszych punktów wigilijnego wieczoru jest wspólne kolędowanie. - Wszyscy potrafimy grać, śpiewać, więc musi być muzyka, celebracja. Każdy bierze ze sobą instrument i już zupełnie inaczej to wygląda. Przede wszystkim święta spędzamy w gronie najbliższych, ale później zaczyna się takie większe kolędowanie. Dołączają do nas szwagrowie, szwagierki, kuzynostwo, wujkowie. Gromadzimy się nawet po czterdzieści osób - podkreślili członkowie Golec uOrkiestry.

Golcowie pożegnali ukochaną mamę. Te słowa wzruszają do łez

Tegoroczne święta w rodzinie Golców będą jednak inne niż wszystkie pozostałe. Zabraknie na nich ukochanej mamy braci. Irena Golec zmarła w październiku w wieku 85 lat. Bracia czule pożegnali ją także w mediach społecznościowych. "Żegnaj kochana mamusiu... Dziękujemy ci za twoją miłość, za twój trud i poświęcenie, za każde twoje słowo i wiarę, której nieustannie nam dodawałaś. Dziękujemy za twój piękny uśmiech, za miłość do muzyki, którą w nas zaszczepiłaś i za każdą twoją modlitwę. Niech twój góralski głos niesie się po niebiańskich halach! Na zawsze pozostaniesz w naszych sercach. Odpoczywaj w pokoju" - napisali na Instagramowym profilu.