W niedzielę, 24 listopada ogłoszono, że to Karol Nawrocki będzie startował w wyborach prezydenckich z poparciem PiS-u. Dotychczasowy prezes IPN-u jest przedstawiany jako kandydat niezależny, ale wielu powątpiewa w taki stan rzeczy. Czy jednak Nawrocki ma szansę na wygranie wyborów w starciu z faworytem sondaży, Rafałem Trzaskowskim? O to zapytaliśmy tarocistkę.

Wróżka postawiła karty w sprawie wyborów prezydenckich. "Karta kandydata, który może stosować manipulacje"

Wróżka Bezzębuszka to tarocistka i ezoteryczka, która jest aktywna na Instagramie. Udało jej się już przewidzieć zwycięstwo prezydenta Trumpa w wyborach prezydenckich w USA, a także wygraną Rafała Trzaskowskiego w prawyborach w Koalicji Obywatelskiej. Tym razem postawiła karty i sprawdziła, kto ma większe szanse w prezydenckim wyścigu. Okazuje się, że faworyt wcale nie może być pewny wygranej. - Z interpretacji kart tarota wynika, że w pierwszej kolejności mamy tu odwróconego Króla Mieczy - to karta kandydata, który może stosować manipulacje, nie być do końca uczciwy, lub nie przedstawiać jasnej wizji i jasnej strategii, co do planów. W odwróconej Trójce Mieczy i odwróconej Piątce Kielichów to będzie ten ktoś, kto obiecuje naprawę Polski i jej poprawę. Naprawienie starych błędów, rozliczenie poprzedników. I tu mam trochę zagwozdkę, bo przecież i jedni, i drudzy mówią, że rozliczą się nawzajem - stwierdziła Wróżka Bezzębuszka.

Karty wskazują na zwycięstwo Karola Nawrockiego. Wróżka analizuje

Z analizy kart tarota według ekspertki wynika jednak, że większe szanse na wygraną ma Karol Nawrocki. Taki werdykt dla wielu może być zaskakujący. - Grunt będzie w tym, kto będzie głośniej krzyczał na temat rozliczania. I przez wzgląd na odwróconego Króla Mieczy, raczej idzie to w stronę Nawrockiego bardziej. Pewna w 100 procentach nie jestem - dodała Wróżka Bezzębuszka.