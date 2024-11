Joanna Krupa nie ukrywa w mediach, że pojawienie się małej Ashy bardzo zmieniło jej życie. Uwielbia być mamą i chętnie pokazuje córkę w social mediach. Opowiada o niej przed kamerami. Tym razem wypowiedziała się na temat szkoły Ashy. Niektórzy mogą być zaskoczeni wyborem modelki.

Joanna Krupa zapisała córkę do wyjątkowej szkoły. Zmiana miejsca edukacji wyszła na plus

W ostatniej rozmowie z "Co za tydzień" wyszło na jaw, że Asha uczęszcza do katolickiej placówki, co wiele mówi o wartościach jej mamy. - Chodzi do szkoły, chodziła do przedszkola, teraz chodzi do takiej szkoły, która jest przed tą główną szkołą. Asha w listopadzie skończyła pięć latek, więc do głównej szkoły będzie szła za rok. Zmieniliśmy jej szkołę na katolicką i bardzo ją lubi. Chętnie do niej chodzi, więc ja wtedy mam czas dla siebie. Asha bardzo łatwo się nudzi. Musi być obok koleżanek i kolegów, a jak nie ma szkoły, to jej mama musi wymyślać zabawy - wyznała Joanna Krupa. Dba przy tym, aby córka znała język polski, mimo codziennego posługiwania się angielskim. - Próbuję mówić do niej dużo po polsku. Ona bardzo dużo rozumie i mówi tak jak mamusia, czyli miesza polski z angielskim. Jest taka, że chce wiedzieć, jak jest coś po polsku. Jak nie wie, jak mówić coś po polsku, to się pyta i to jest fajne. Moja mama zawsze mówi do niej po polsku - dodała modelka.

Joanna Krupa w ciąży i po porodzie mogła liczyć na wsparcie Górniak. Tak o niej mówi w mediach

Modelka chętnie pozowała z ciążowym brzuszkiem i opowiadała, jak znosi stan błogosławiony. Nie każdy wie, że w tym okresie oraz po urodzeniu córki, mogła liczyć na dobre słowo od Edyty Górniak, z którą ma dobre relacje. Krupę boli krytyka, jaka pojawia się w stosunku do wokalistki. - Znam Edytę kompletnie z innej strony, znam ją jako dziewczynę, która przychodzi do mnie w dresach, bez makijażu - opowiedziała nam modelka podczas finału "Top Model". Jest jednocześnie zaskoczona pojednaniem Górniak i Dody, ale mimo wszystko cieszy ją taki pozytywny ruch w show-biznesie.