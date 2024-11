Finał "Tańca z gwiazdami" wyłonił nie tylko zwyciężczynię Kryształowej Kuli. Doszło również do przełomu w relacji Dody i Edyty Górniak, które przez lata pozostawały w konflikcie. Artystki dały sobie spokój ze wzajemną niechęcią i nawet udało im się spotkać. Oczywiście zostało to zarejestrowane, a w ich mediach społecznościowych pojawiła się wspólna sesja. W komentarzach wybuchła prawdziwa burza. Jedna z internautek nieoczekiwanie nawiązała do Krzysztofa Ibisza. Doda nie pozostawiła tego bez odpowiedzi. Co napisała?

Doda z Górniak na zdjęciu. Internautka nawiązała do Ibisza. Co za riposta artystki!

Doda i Edyta Górniak po wielu latach doszły do porozumienia. W przeszłości unikały swojego wzroku podczas wydarzeń, na których obie występowały na scenie. Wszystko zmieniła jedna sytuacja w czasie finału "Tańca z gwiazdami". Doda w czasie występu Górniak pokazywała do kamery kciuki uniesione w górę i pochwaliła artystkę. Ta nie pozostała jej dłużna i szybko się do niej przytuliła. Później poszło już z górki, a Edyta w "halo tu polsat" opowiedziała o kulisach pojednania. Przyznała, że żałuje, że zajęło im to tyle czasu. Wystała nawet do Rabczewskiej prezent. Obie znalazły czas na spotkanie, a w mediach zamieściły wspólne zdjęcie przy choince. W komentarzach posypały się słowa uznania od fanów, jednak wyglądała na to, że nie wszyscy docenili gest artystek. "Starość nie radość, młodość nie wieczność... Jedynie Ibisz to wyjątek" - napisała jedna z internautek, nawiązując do sekretu młodego wyglądu prezentera Polsatu. Doda nie czekała z odpowiedzią.

Niestety, zagadałyśmy się i spóźniłyśmy się, żeby go odebrać z przedszkola do zdjęcia

- odpisała Rabczewska.

Doda dostała prezent od Edyty Górniak. Pochwaliła się fanom

Edyta Górniak wielokrotnie podkreślała, że cieszy ją pojednanie z Dodą. Stwierdziła nawet, że czas świąteczny, to być może czas prawdziwej magii. Nie poprzestała na słowach i pokusiła się również o miły gest względem Rabczewskiej. Zapowiedziała, że piosenkarka otrzyma jej nowy krążek "My Favourite Winter" i słowa dotrzymała, przesyłając go w prezencie koleżance po fachu. Doda niedawno chwaliła się w mediach społecznościowych, że płyta już do niej dotarła. Nie kryła przy tym zachwytu.