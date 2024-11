Irena Santor jest legendą polskiej sceny muzycznej. Piosenkarka znana z utworów takich jak "Już nie ma dzikich plaż", "Kawiarenki", "Serce" oraz "Embarras" 9 grudnia skończy 90 lat i choć zdecydowała się na zakończenie kariery, nie ma zamiaru rezygnować z show-biznesowych wydarzeń. Gwiazda pojawiła się na okrągłych urodzinach marki odzieżowej i brylowała na ściance.

REKLAMA

Zobacz wideo Ewa Minge o stylu Lewandowskiej

Irena Santor brylowała na branżowym wydarzeniu. Nie unikała blasku fleszy

Piosenkarka zdecydowała się na zakończenie kariery w 2021 roku, ale to nie oznacza, że postanowiła zrezygnować z branżowych wydarzeń. Tym razem niemal 90-letnia Irena Santor wybrała się na dziesięciolecie marki odzieżowej i chętnie pozowała na ściance. Nie odmawiała także rozmów z dziennikarzami. Gwiazda zdecydowała się na szary, elegancki garnitur z marynarką wiązaną w pasie. Pod spodem możemy dostrzec bluzkę w modnym, burgundowym kolorze, która komponowała się z kwiatem, który doczepiony był do marynarki wokalistki. Santor zadbała również o fryzurę oraz subtelny makijaż i prezentowała się naprawdę promiennie. W naszej galerii na górze strony zobaczysz zdjęcia artystki z wydarzenia.

Irena Santor dorobi do emerytury. Czekają nas dwa wydarzenia związane z piosenkarką

Na co dzień od jakiegoś czasu wokalistka mieszka w Domu Aktora w Skolimowie. Niedawno wyszło na jaw, na jaką emeryturę może liczyć artystka, która na scenie spędziła aż siedem dekad. "Pani Irena nie ma wysokiej emerytury. Na rękę 2600 zł, nie licząc 13 i 14. Ale nie narzeka. Przez lata dużo pracowała" - przekazała bliska osoba z otoczenia artystki w rozmowie ze Światem Gwiazd. Teraz nadarza się okazja, by piosenkarka dorobiła. Dzień przed 90. urodzinami, czyli 8 grudnia, odbędzie się spotkanie artystki z fanami. Cena za wstęp na to wydarzenie to 70 złotych. To nie koniec wydarzeń. Na 17 grudnia zaplanowany jest jubileuszowy koncert, podczas którego na scenie dla Ireny Santor zaśpiewają uznane gwiazdy m.in. Alicja Majewska oraz Ania Dąbrowska. Bilet na występ to koszt 631 złotych! To nie koniec rewelacji. W okresie od lutego do maja ma odbyć się aż 13 takich koncertów w kraju.