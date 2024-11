Nie wszyscy wiedzą, że starsza siostra byłego prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego ma na swoim koncie wiele naukowych sukcesów i od lat w pełni oddaje się zawodowej pasji. Sylwia Małgorzata Kwaśniewska-Fankhauser na co dzień mieszka w Szwajcarii. Mimo odległości rodzeństwo stara się dbać o utrzymanie bliskich więzi i spędza m.in. wspólnie święta. - Jesteśmy indywidualistami, a w dodatku dzieli nas wiele kilometrów. Jednak wydaje mi się, że jesteśmy dobrym rodzeństwem. Zawsze możemy na siebie liczyć. Najczęściej spotykamy się przy jednym stole na Boże Narodzenie - wspominał Kwaśniewski w wywiadzie dla magazynu "Twój Styl".

Kim jest siostra Aleksandra Kwaśniewskiego? W latach 80. wyjechała za granicę i nie wróciła już do Polski

O siostrze Aleksandra Kwaśniewskiego wiadomo niewiele, bo żyje z dala od blasku fleszy. Ze szczątków wywiadów, których udzielił były prezydent, wiadomo, że jeszcze w latach 80. wyjechała do Szwajcarii i mieszka tam do dziś. Sylwia Małgorzata Kwaśniewska-Fankhauser otrzymała już nawet tamtejsze obywatelstwo. Wszystko wskazuje na to, że Aleksandra Kwaśniewska ma bardzo dobre relacje ze swoją ciotką i często ją odwiedza. W mediach społecznościowych córki Kwaśniewskiego można znaleźć liczne relacje ze Szwajcarii. O ich relacji wspominała też w wywiadach Jolanta Kwaśniewska.

Ostatnio najbliższy kontakt z Małgorzatą ma moja córka. Często do siebie dzwonią. Ola odwiedzała ją kilka razy w Szwajcarii

- wyjawiła w rozmowie z "Na Żywo" w 2004 roku. Sylwia Małgorzata Kwaśniewska-Fankhauser studiowała na Akademii Medycznej w Warszawie i to właśnie dzięki zaangażowaniu w naukę i osiągnięciom akademickim miała możliwość wyjechać za granicę i rozwijać swoją karierę w medycynie. Jej specjalnością jest okulistyka. Siostrze byłego prezydenta udało się skończyć doktorat w Szwajcarii.

Aleksander Kwaśniewski jest dumny z siostry. Ma fach w ręku

Skąd w ogóle zaczęła się u niej medyczna pasja? Rodzice byłego prezydenta RP i jego siostry byli związani z medycyną. Ojciec Zdzisław Kwaśniewski był chirurgiem, a matka pracowała jako pielęgniarka. Po przeprowadzce za granicę siostra Aleksandra Kwaśniewskiego nostryfikowała swój dyplom i kontynuowała naukę, o czym jej brat wspomniał w swojej książce "Prezydent". "W Szwajcarii zdaje się egzamin z niemieckiego albo z francuskiego, zależy, w której części kraju. Musiała nostryfikować dyplom, to jest normalne. Żeby uzyskać obywatelstwo, trzeba zdać egzamin z historii kraju" - czytamy we fragmencie autobiografii. Aleksander Kwaśniewski wielokrotnie podkreślał, że jest bardzo dumny ze swojej siostry i docenia jej ciężką pracę, którą włożyła w zbudowaniu swojej wysokiej pozycji zawodowej.

Siostra, lekarz okulista, jest wyjątkowo zdolną i pracowitą dziewczyną, no, kobietą. Jestem z niej dumny

- wyznał w rozmowie z magazynem "Twój Styl". Jak wiemy, Szwajcaria słynie z wysokiego standardu usług medycznych. Według licznych doniesień siostra Kwaśniewskiego może zarabiać nawet ok. kilkudziesięciu tysięcy złotych miesięcznie.