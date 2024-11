Rozenek zameldowała się na meczu Polski ze Szkocją. Ale się odstrzeliła!

Małgorzata Rozenek-Majdan z zaangażowaniem śledzi poczynania polskich piłkarzy razem ze swoim mężem, który nadal zajmuje się sportem, ale już od dziennikarskiej strony. Znana prezenterka na co dzień ubiera się elegancko i przy okazji meczu Polska - Słowacja również nie zapomniała o stosownym stroju.

Małgorzata Rozenek-Majdan wspiera Polaków na murawie. Skromnie, ale z klasą

Celebrytka wiele razy pokazała, że potrafi zaszaleć ze stylizacjami. Jej złotą zbroję z balu TVN pamięta cały show-biznes. Jednak na mecz Polaków wybrała klasyczny, jesienny zestaw, czyli ciemne jeansy, czarny golf i brązową marynarkę w paski. Do tego pasująca, zamszowa torebka od projektanta i w ten sposób Małgorzata Rozenek-Majdan otrzymała prostą, ale i biznesową kreację. Włosy celebrytki były z kolei idealnie wyprostowane. Taką fryzurę ma zresztą najczęściej. Nie zapomniała przy tym o wyrazistej biżuterii, którą pochwaliła się na InstaStrories (znajdziecie je w naszej galerii na górze strony). Tym razem padło na kolorowe pierścienie. Jak wam się podoba?

