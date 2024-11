Ostatnio w show-biznesie głośno zrobiło się na temat rozstań. Jednym z nich był rozpad związku Agnieszki Kaczorowskiej i Macieja Peli. W ich przypadku nic nie wskazywało na to, że związek pary legnie w gruzach. Jeszcze podczas wakacji zakochani opowiadali o swojej relacji w podkaście Macieja Orłosia. Para bardzo długo nie potwierdziła rozstania i nie komentowała plotek i spekulacji, ale niedawno Agnieszka Kaczorowska pojawiła się u Kuby Wojewódzkiego i potwierdziła, że jej małżeństwo się rozpadło. Nie trzeba było długo czekać na reakcję jej partnera, który niedługo potem udzielił bardzo szczerego wywiadu w programie "Dzień dobry TVN", gdzie cytował m.in. prywatną wiadomość, którą dostał od ukochanej na kilka dni przed rozstaniem. Pela właśnie opublikował nagranie z córkami i pokazał, jak spędza z nimi niedzielę.

REKLAMA

Zobacz wideo Warnke o darciu kotów z byłymi partnerami. "Współczuję ich dzieciom"

Maciej Pela odtwarza z córkami "Jezioro łabędzie". "Najlepsze w moim życiu"

Maciej Pela w wywiadzie dla "Dzień dobry TVN" podkreślił, że jednym z najtrudniejszych elementów rozstania jest dla niego kwestia dotycząca kontaktu z córkami. Wcześniej tancerz spędzał z dziewczynkami każdą wolną chwilę. Mimo że wie, że teraz nie może spędzać z nimi stu procent swojego czasu, to wie, że Kaczorowska bardzo je kocha. Właśnie ze względu na córki tancerz wolałby, aby razem z żoną nie opowiadali publicznie o swoich problemach. Pela właśnie pokazał, jak spędza czas z dziewczynkami. Tancerz bawił się z nimi w niedzielę w domu, odtwarzając "Jezioro łabędzie". W takcie zabawy cała trójka przygotowała specjalne stroje i przebrania.

Drodzy państwo, zapraszamy na niedzielną dawkę kultury wyższej. Widownia jest. Kotara jest. Światła są. Ulotki rozdane. Kartka z zasadami zachowania się w operze - wiadomo. Najlepsze "Jezioro łabędzie" w moim życiu

- napisał w opisie nagrania Pela. W dalszej części wpisu tancerz odniósł się do niezbyt pochlebnych komentarzy na temat jego umiejętności na parkiecie. "Dygresja: Ostatnio ktoś próbował mi pocisnąć, że nie mam osiągnięć tanecznych, że nie jestem mistrzem świata... no i? Może nie mam setki złotych medali, tytułów czy pucharów. Mam za to tysiące wyszkolonych uczniów, zadowolonych kursantów i osób zakochanych w tańcu. Pytanie, co w życiu będzie mieć większą wartość. I nie myślę tu o moim życiu" - podkreślił Pela. Ujęcia opublikowane przez Macieja Pelę znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Maciej Pela podziękował za wsparcie. "Dobra energia wróci ze zdwojoną siłą"

Maciej Pela pod opublikowanym na Instagramie filmikiem z zabawy z córkami zablokował możliwość komentowania nagrania. Warto jednak podkreślić, że tancerz ma spore wsparcie w sieci. Po głośnym wywiadzie w "Dzień dobry TVN" także mógł liczyć na słowa otuchy od swoich obserwatorów. Celebryta zwrócił się nawet do nich z podziękowaniami. Podkreślił, że nie jest w stanie wszystkiego odczytać i odpowiedzieć na każdy wpis, ale jest bardzo wdzięczny za wsparcie, jakie mu okazano. - Dobra energia, którą wysyłacie, wróci ze zdwojoną mocą. Wchodzę w okres intensywnej pracy. Wybaczcie, że nie odpiszę każdemu. Obiecuję, że czas, który poświęciliście na napisanie mi wiadomości, nie pójdzie na marne - podkreślił.