Pela ujawnił treść SMS-a od Kaczorowskiej. To napisała mu przed rozstaniem

Maciej Pela i Agnieszka Kaczorowska nie są już razem. Pierwsze pogłoski o ich rozstaniu pojawiły się na początku października. Portal Pudelek ujawnił wówczas, że para zdecydowała się na rozstanie we wrześniu br. Oboje długo milczeli w tej sprawie, nie chcąc komentować sprawy. Nie wytrzymali jednak długo. Kaczorowska wyznała u Kuby Wojewódzkiego, że to koniec jej małżeństwa. - Rozstaliśmy się jako para, rozstaliśmy się jako... No, jeszcze nie mamy rozwodu, ale... - wyjawiła w wywiadzie. Pela nie pozostał dłużny. Wiele wyjawił w "Dzień dobry TVN". Wspomniał o ostatnim SMS-ie od żony.

Maciej Pela ujawnia, jaką wiadomość wysłała mu Kaczorowska dwa dni przed rozstaniem

Tancerz nie miał zamiaru ukrywać żalu, gdy pojawił się w "Dzień dobry TVN". Para umówiła się, że nie będą komentować sprawy w mediach. - Mieliśmy tę umowę i kiedy już widziałem zapowiedź, to to wszystko rosło - wyjawił. Pela podkreślił, że wiele poświęcił dla żony i jej kariery. - To wszystko też nie było lekkie, ponieważ oprócz tego, że odwróciliśmy pewne stereotypowe role, co już samo w sobie nie jest łatwe, to jeszcze odwrócenie tych stereotypowych ról spotkało się z jakimś takim ostracyzmem - podkreślił w rozmowie. Wyjawił również, jakie SMS-y otrzymał od Kaczorowskiej dwa dni przed rozstaniem. - Nie byłem przygotowany na rozstanie w żaden sposób. Dlatego to, co ludzie odbierają jako stawianie siebie w roli ofiary, było po prostu moim rozbiciem się na tysiąc kawałków - zaczął.

Nawet ona, będąc w programie, wysyłała mi wiadomości, że nie może się doczekać, aż wróci, że tęskni za mną, że chce się zatopić w moich ramionach I dwa dni później się dowiaduje, że to jest koniec

- podsumował w wywiadzie.

Tak Agnieszka Kaczorowska zareagowała na wywiad Macieja Peli

Temat rozstania Kaczorowskiej i Peli stał się niezwykle elektryzujący, szczególnie, że oboje najpierw milczeli, a teraz chętnie się wypowiadają. Tancerz opowiedział o rozstaniu, co natychmiastowo spowodowało, że fala komentarzy zalała profil celebrytki na Instagramie. Gwiazda "Klanu" zareagowała i postanowiła zablokować komentarze pod najnowszą rolką, która jest postem sponsorowanym. Jednak pod innymi wpisami Kaczorowskiej nadal można się wypowiadać.