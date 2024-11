Kabula miała trudne dzieciństwo, obok którego Wojciechowska nie mogła przejść obojętnie. "Po raz pierwszy zobaczyłam ją dziesięć lat temu w Tanzanii w ośrodku dla dzieci niewidomych i z albinizmem. Straszne miejsce - wszyscy stłoczeni na piętrowych pryczach, brud, choroby i brak jedzenia były codziennością. Dzieciaki tuliły się do mnie i zabiegały o uwagę" - przytoczyła Wojciechowska w urodzinowym wpisie. Co więcej wyznała z okazji urodzin córki?

REKLAMA

Zobacz wideo Kabula i jej plan na siebie. Wojciechowska opowiada

Kabula ma już 24 lata. Martyna Wojciechowska odmieniła jej życie

Mała dziewczynka z Tanzanii zwróciła na siebie uwagę podróżniczki tym, że zachowywała się inaczej niż rówieśnicy. "Ona była inna. Zamknięta w sobie, opryskliwa, zła na cały świat, ale od początku wiedziałam, że ma silny charakter, upór i że bardzo chce się uczyć" - opisała Wojciechowska. Dziennikarka podjęła decyzję o adoptowaniu Kabuli, dzięki czemu całkowicie zmieniła jej rzeczywistość. "Dzisiaj to pewna siebie młoda kobieta, która ma mnóstwo pomysłów, planów i pasji. W tym roku kończy licencjat z prawa (jest na trzecim roku studiów), chce zaangażować się w niesienie pomocy potrzebującym i ochronę ich praw" - opisała Wojciechowska. "Oprócz tego to przezabawna dziewczyna z wieloma pasjami. Pisze piosenki, śpiewa i nagrywa. No i szyje piękne stroje, a jako prezent urodzinowy wymarzyła sobie w tym roku wypasioną maszynę do szycia, żeby jeszcze skuteczniej rozwijać swoją modową pasję!" - dodała. Kabula stała się inspiracją do założenia fundacji UNAWEZA, wspierającej już tysiące osób w ciężkiej sytuacji. Na koniec podróżniczka nie kryła wzruszenia, składając córce życzenia urodzinowe. "Kabulka, życzę ci z całego serca spełnienia marzeń, nawet tych najśmielszych, odważnego stawiania kolejnych kroków w dorosłym życiu. Jestem szczęśliwa, patrząc, jak wzrastasz!" - napisała podróżniczka. Zdjęcia z tego posta znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Fani Wojciechowskiej są pełni podziwu. Tak skomentowali post urodzinowy

Kabula wywołuje sporo emocji. Dodaje wielu siły, bazując na własnych trudach, które przeszła. Pod postem urodzinowym jest mnóstwo życzeń dla Kabuli, a także miłych słów do jej przybranej mamy. "Martyna, jest pięknym człowiekiem, nie tylko z zewnątrz, ale wewnątrz również, kiedy ratujesz jedno życie, to tak jakbyś ratował cały świat", "Dużo szczęścia, zdrowia i spełnienia wszystkich marzeń dla Kabuli. Martyno masz ogromne serce" - czytamy pod postem.