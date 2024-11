Ci, którzy mieli wątpliwości co do rozstania Agnieszki Kaczorowskiej i Macieja Peli, już raczej ich mieć nie będą. Z zapowiedzi najnowszego odcinka programu Kuby Wojewódzkiego dowiadujemy się, że aktorka potwierdzi kryzys w relacji z tancerzem. - Rozstaliśmy się jako para, rozstaliśmy się jako... No, jeszcze nie mamy rozwodu, ale... - zacznie Kaczorowska. Później będzie jeszcze ciekawiej. - Jestem tutaj, jeśli trzeba to powiedzieć, to powiedzmy to raz a dobrze i zakończmy - wyzna. Na więcej szczegółów przyjdzie nam poczekać do emisji odcinka. Tymczasem pod materiałem zza kulis umieszczonym na profilu Kaczorowskiej pojawiło się mnóstwo nieprzyjemnych komentarzy. W dyskusję wdał się Pela.

Pela uderza w Kaczorowską. Internautka nie zostawiła na nim suchej nitki

"Z taką obstawą nic mi niestraszne" - pisze Kaczorowska pod filmem zapowiadającym wywiad. Na nagraniu pozuje z Wojewódzkim i Tomaszem Włosokiem. Sporo osób nie może się doczekać emisji odcinka. Tymczasem jedna z internautek zwróciła aktorce uwagę na coś innego. "Komentarze są usuwane" - pisała. Chwilę później pod wpisem obserwatorki pojawił się komentarz Macieja Peli. "Klasyk" - napisał. Tancerz otrzymał sporo lajków, co najwyraźniej poirytowało jedną z fanek Kaczorowskiej. "Nie ma pan za grosz klasy. Poparcie ludzi z internetu nic panu nie da. Wiem, że każdy lubi dostawać lajki, ale nie tędy droga" - grzmiała. Przytyk najwyraźniej spodobał się aktorce, ponieważ pofatygowała się o zostawienie pod nim polubienia.

Matka Macieja Peli zabrała głos. Uderzyła w Kaczorowską

Tancerz jakiś czas temu wrzucił obszerny wpis, w którym skomentował pojawiające się w internecie doniesienia i plotki. "Wbrew temu, co twierdzą niektórzy: nie porzuciłem rodziny, nie skoczyłem w bok, nie znudziło mi się tatusiowanie, nie stwierdziłem, że pora na coś nowego, nie zmęczyłem się rodzicielstwem. I nie będę obojętny wobec kłamstw na mój temat" - pisał. W obronie Peli stanęła również jego matka. "Maćku, jesteś najwspanialszym tatą dla swoich córeczek, a naszych kochanych wnuczek. Jesteśmy z tobą zawsze" - zaczęła. Później dorzuciła coś, co prawdopodobnie miało uderzyć w Kaczorowską. "Rodzina jest najważniejsza w realnym życiu, a nie tylko na Instagramie, o czym niektórzy zapomnieli" - pisała.