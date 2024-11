W ostatnich tygodniach media uwaga internautów skupiona jest na sytuacji Agnieszki Kaczorowskiej i jej męża, Macieja Peli. Fani Kaczorowskiej wciąż próbują dowiedzieć się, co dzieje się obecnie w jej prywatnym życiu, ale na moment muszą zadowolić się jedynie budzącymi kolejne spekulacje publikacjami w mediach społecznościowych obojga. Teraz na światło dzienne wyszły nowe fakty. Kaczorowska i Pela nie spędzają razem długiego weekendu.

Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela osobno. Dzielą ich setki kilometrów

Od czasu rozstania w mediach społecznościowych Agnieszki Kaczorowskiej i Macieja Peli można zaobserwować większą aktywność. Z tego, co publikują oboje, jasno wynika, że każde z nich poszło w swoją stronę i poświęca się pracy. Jak się okazuje, dotyczy to także wolnego czasu. Kaczorowska na Instagramie pochwaliła się, jak spędza pierwszy weekend listopada. - Wyskoczyłyśmy sobie z dziewczynkami na chwilę poza miasto. Cudnie tu - wyznała Agnieszka z uśmiechem. Aktorka podkreśliła, że wraz z córkami odpoczywa w Busku Zdroju.

Co w tym czasie robi Maciej Pela? Oddalony o setki kilometrów, wybrał się na "wycieczkę krajoznawczą po województwie mazowieckim". Pela w Dzień Zaduszny postawił na intensywną aktywność fizyczną, o czym tak jak jego żona, nie omieszkał poinformować na Instagramie. "Sorry, mordeczki, że tak bez makeupu (makijażu - przyp.red) i ze spoconym czołem. Wiecie jak jest" - podpisał InstaStories dzieląc się kadrem z podróży. Zdjęcia znajdziesz w naszej galerii.

Agnieszka Kaczorowska bryluje w telewizji po informacji o rozstaniu

Po rozstaniu pary w mediach pojawiły się informacje jakoby Kaczorowska i Pela mieli korzystać ze wzmożonego ruchu na ich profilach w sieci. Maciej Pela ochoczo promuje zajęcia taneczne w szkole tańca, natomiast Kaczorowska jakiś czas temu dolała oliwy do ognia, ogłaszając swój udział w kolejnej edycji programu "Królowe przetrwania". Wiadomo także, że pojawi się w najbliższym programie Kuby Wojewódzkiego. W komentarzach pod zapowiedzią odcinka natychmiast zaroiło się od komentarzy. Nie obyło się bez nawiązania do głośnego rozstania. "Ciekawe, czy pani Agnieszka przyzna się do rozstania?" - czytamy.