Ostatnimi czasy Anna Lewandowska cały czas żyje w biegu. Na co dzień bardzo intensywnie trenuje i nie zapomina o zdrowym odżywianiu. Wspiera również męża, Roberta Lewandowskiego, podczas jego występów na murawie, a niedawno pojawiła się na meczu FC Barcelony z Bayernem Monachium u boku Mariny Łuczenko-Szczęsnej. Na dodatek celebrytka ciągle udoskonala swoje studio fitness, które już niedługo zostanie otwarte w Barcelonie. Okazuje się, że kontuzja, o której niedawno informowała, jest na tyle poważna, że będzie musiała poddać się operacji.

Anna Lewandowska potrzebuje operacji. Wszystko przekazała w mediach społecznościowych

Trenerka fitness poinformowała, że doznała kontuzji. "Po dzisiejszym rentgenie... Niestety, okazuje się, że mam zerwane więzadła w nadgarstku, pękniętą chrząstkę oraz dużą torbiel" - wyjawiła w mediach społecznościowych Lewandowska. "A w planach miałam powrót do treningów kickboxingu czy wzięcie udziału w zawodach hyrax... Chyba, póki co muszę odłożyć tego typu plany na bok. Co mnie nie zabije, to mnie wzmocni" - dodała. Okazuje się, że problem jest jednak bardzo poważny, a aktywność fizyczna będzie na jakiś czas wykluczona. Lewandowska opublikowała zdjęcie z badania. Jak napisała na InstaStories celebrytka, czeka ją operacja.

Niestety, operacja jest konieczna. To moja pierwsza kontuzja spowodowana uderzeniem podczas treningu. Mam nadzieję, że szybko wrócę do zdrowia

- poinformowała trenerka, apelując również do fanów, by "trzymali za nią kciuki".

Anna Lewandowska już wcześniej skarżyła się na ból w nadgarstku

Niedawno gwiazda wyjawiła, że to nie pierwszy raz, gdy ma problemy z nadgarstkiem. "Muszę wam coś powiedzieć. Mam taki problem z nadgarstkiem. Trzy miesiące, albo już nawet cztery miesiące temu miałam taką mini kontuzję i niestety odezwała się. Trzeba teraz zrobić przerwę" - zaznaczyła. Trenerka przez to miała nie lada problemy, by kontynuować wyzwanie fitness. "Nie lubię marudzić, ale nie ukrywam, że dzisiejsze nagrania to wyzywanie dla mnie ze względu na kontuzję" - podkreślała.