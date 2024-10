Co z nagrodami po ostatniej loterii Buddy? Jest oświadczenie wydawnictwa

14 października media obiegła informacja o zatrzymaniu Buddy, który wraz z dziewięciorgiem innych osób jest podejrzany o udział w zorganizowanej grupie przestępczej i czerpanie korzyści z nielegalnego hazardu. Teraz na światło dzienne wypłynęły nowe fakty na temat zatrzymania. Wiadomo, co z nagrodami z ostatniej loterii.

REKLAMA

Budda po ostatniej loterii zarobił ok. 50 mln zł

Budda tuż przed zatrzymaniem przez policję zorganizował live stream, podczas którego rozdał nagrody o łącznej wartości około ośmiu mln zł. W puli nagród znalazły się luksusowe samochody, dom w Zakopanem oraz pięcioletnia pensja. Jak ustalił Onet, Budda po głośnej loterii, miał zarobić około 50 mln złotych "na czysto". Co więcej, tuż po tym youtuber miał planować wyjazd z kraju, o czym poinformowała Prokuratura Krajowa.

Podejrzenia budził natomiast sposób, w jaki została zorganizowana loteria. "Od zysku ze sprzedawanych przez Influi e-booków/losów wydawnictwo płaciło jedynie 5-proc. podatek, tzw. IP Box, do którego uprawnieni są jedynie przedsiębiorcy czerpiący zyski z działalności intelektualnej. Wedle ustaleń organów ścigania e-booki były tylko przykrywką do faktycznie prowadzonego biznesu loteryjnego, w którym organizatorów obowiązywałaby 20-proc. stawka podatkowa" - czytamy na Onet.pl. W efekcie, oprócz zatrzymań CBŚP zdecydowano o zabezpieczeniu majątku instytucji odpowiedzialnej za loterię, która odbyła się 13 października.

Zobacz wideo Czy Budda słusznie trafił za kratki?

Wydawnictwo Influi wydało oświadczenie. Wiadomo, co z nagrodami

Jak wynika z oświadczenia, wydawnictwo Influi, zajmujące się dystrybucją e-booków influencerów, nie zgadza się z decyzją o zabezpieczenie ich majątku. Jak wiadomo, do 31 października nagrody miały trafić do laureatów loterii. Wiadomo już, że nie stanie się to w regulaminowym terminie. Instytucja właśnie wydała oświadczenie. "Z uwagi na dokonanie zabezpieczenia majątkowego przez Wydział Zamiejscowy Prokuratury Krajowej w Szczecinie, które obejmuje nagrody przewidziane w Loterii Promocyjnej '7 AUT 2 i DOM X BUDDA', wydawnictwo nie ma możliwości wydania ich laureatom w terminie przewidzianym w regulaminie loterii, czyli do 31.10.2024 r." - czytamy w oficjalnym oświadczeniu. "Organizator realizuje wszystkie przewidziane prawem możliwości w celu uzyskania uchylenia zabezpieczenia majątkowego i dąży do jak najszybszego wydania nagród z Loterii Promocyjnej wszystkim laureatom" - przekazano. Całość komunikatu znajduje się na oficjalnej stronie internetowej wydawnictwa: influi.pl