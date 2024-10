Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor kilka lat temu kupili dom w hiszpańskiej Marbelli. Słynni małżonkowie spędzają tam sporo czasu, a w mediach społecznościowych chętnie dzielą się szczegółami z życia w tym regionie kraju. Okazuje się, że ten fakt nie wszystkim się podoba, o czym zdumiona aktorka opowiedziała na InstaStories.

Joanna Koroniewska opublikowała wiadomość internautki. Zarzucono jej promowanie Marbelli

Koroniewska i Dowbor ostatnio zamieścili post, w którym przybliżyli nieco ceny w Marbelli. Małżonkowie wyjawili, że za śniadanie w kawiarni dla dwóch osób zapłacili w przeliczeniu ok. 35 zł. Pod wpisem pojawiła się lawina komentarzy, a niemal wszyscy fani pary byli zgodni, że ceny w hiszpańskim kurorcie są niższe niż w Polsce. Post aktorki i prezentera nie wszystkim się jednak spodobał. Jak ujawniła Koroniewska, jedna z internautek zarzuciła jej, że przesadnie promuje Marbellę, tym samym ściągając do tego miejsca zbyt wielu turystów z Polski.

Celebrytka podzieliła się na InstaStories treścią prywatnej wiadomości, którą otrzymała od kobiety. "Martwię się, że Marbella pokazywana przez państwa przyciągnie zbyt wielu Polaków (...). Tam są takie okolice z lokalnymi skarbami, że może warto zachować je bez tłumu turystów, także tych z Polski? - zastanawia się kobieta. Dodała także, że do Marbelli przyjeżdża regularnie od 12 lat i martwi ją, iż ten region jest odwiedzany przez coraz większą liczbę osób. "Raczej trend na niekorzyść. Może zachowajmy ten lokalny klimat bez natłoku turystów? Szkoda byłoby to stracić" - napisała.

Joanna Koroniewska "załamała ręce" przez wiadomość od internautki

Joanna Koroniewska przyznała, że wiadomość mocno ją zaskoczyła. Jak wyjawiła na InstaStories, odpowiedziała internautce "zdawkowo, załamując ręce". Nie zdradziła jednak, co dokładnie jej odpisała. Przekazała za to fanom, dlaczego tak lubi dzielić się w mediach społecznościowych życiem w Hiszpanii. "Cieszę się, że mogę się tym z wami dzielić i że was tutaj spotykam. Nie mam z tym problemu. Nie zamierzam niczego zostawiać dla siebie" - wyjaśniła. Koroniewska dodała także, że w Marbelli są również rzeczy, które mogą irytować Polaków. "O tym też chętnie wam napiszemy" - podsumowała. Screen z InstaStories Joanny Koroniewskiej znajdziecie w galerii na górze strony.