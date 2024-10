Artur Barciś nie chodzi na grzyby. Ma je w ogrodzie

Artur Barciś? Wszystkim kojarzy się z Tadeuszem Norkiem z "Miodowych lat". Jest uwielbiany przez widzów od lat. Nic więc dziwnego, że wiele osób śledzi jego media społecznościowe, gdzie aktor pozostaje aktywny.

Artur Barciś chwali się dorodnymi okazami. W jego ogrodzie rosną grzyby!

Artur Barciś często pokazuje na Facebooku kulisy życia prywatnego, m.in. wolne chwile. A te chętnie spędza w swoim ogrodzie. Nie brakuje tam różnych wspaniałości - jaśminu, kwiatów, a nawet... grzybów. Ostatnio pochwalił się swoimi dorodnymi okazami.

Wysyp grzybów. Ja nawet do lasu chodzić nie muszę, bo rosną mi w ogrodzie

- napisał dumny z siebie Artur Barciś. Aktor dołączył do posta całą masę zdjęć. Widać na nich, jak ogromne są grzyby, które rosną u Barcisia. Nie da się ukryć, że często tak dorodnych okazów na próżno jest szukać nawet w lasach. Tam bowiem często grzyby podeptane są przez spacerowiczów.

Internauci chwalą grzyby Artura Barcisia. Komplementom nie ma końca

Internauci nie mogli wyjść z zachwytu. Pod postem Artura Barcisia pojawiło się mnóstwo komentarzy. "Niesamowicie piękne"; "Tylko pozazdrościć"; "Jak to mówią, bogatemu to się nawet byk ocieli. Grzybki piękne, pozdrawiam serdecznie"; "Jeden piękniejszy od drugiego... Aż dziw, że takie piękne w ogrodzie wyrosły..."; "Super. U mnie na razie w moim lasku, tylko olszówki i muchomory. Jestem cierpliwa, może doczekam też takich okazów" - piali z zachwytu w komentarzach. Jakiś czas temu artysta chwalił się jaśminem. "Mój jaśmin oszalał. Hortensja pnąca też. Jaśmin na krótko, hortensja do końca lata. Jaśmin pachnie odurzająco, hortensja prawie wcale. Obie rośliny kocham prawie tak jak... niecierpki" - piał z zachwytu. Wtedy również pod jego postem nie zabrakło pochlebnych komentarzy. "To tak jak mój złotokap. Ciepło pozdrawiam zanurzona w te zapachy, czytając jednocześnie od wczoraj Pana cudowną i jedyną w swoim rodzaju książkę"; "Pięknie wszystko kwitnie. Mój jaśmin już przekwitł, ale piękne wspomnienie zostało. Pozdrawiam serdecznie"; "I róże, które po przycięciu w marcu oszalały z wielkością i liczebnością kwiatów" - pisali wówczas.