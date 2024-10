Antoni Królikowski ma za sobą nieudane małżeństwo z Joanną Opozdą, z którą doczekał się syna Vincenta. Aktorzy nie rozstali się w zbyt dobrych relacjach i co jakiś czas dochodzi między nimi do publicznych przepychanek. Królikowski odnalazł szczęście u boku prawniczki Izabeli Banaś. W lipcu zakochani obwieścili światu, że spodziewają się dziecka. - Będzie świetnie - opowiadał aktor w wywiadzie dla "Super Expressu". Dziewczynka przyszła na świat 1 października i otrzymała imię Jadwiga. Szczęśliwi rodzice pochwalili się ostatnio wspólnymi zdjęciami.

Antoni Królikowski pozuje z Izabelą i córką. Internauci zachwyceni dziewczynką

Izabela Banaś i Antoni Królikowski wybrali się na rodzinny spacer z córką. Kadry z tej wyjątkowej chwili pojawiły się na instagramowym profilu prawniczki i aktora. Zakochani nie zasłaniają twarzy Jadwigi, dlatego internauci mogą zobaczyć, jak wygląda ich pociecha. Nie kryją zachwytu. "Jaka laleczka", "Piękna rodzina", "Jaka śliczna dziewczynka" - czytamy w komentarzach pod zdjęciami z rodzinnego spaceru. Nie zabrakło także pochwał w kierunku Izabeli. "Prawdziwa piękność", "Kwitniesz kochana", "Pani Izabela jest przepiękną kobietą. Dużo zdrówka dla maleństwa" - napisali internauci. Omawiane zdjęcia znajdziecie w galerii na górze strony.

Joanna Opozda odniosła się do pytań o dziecko Antoniego Królikowskiego. "Mnie i Vincentowi zostało to odebrane"

Odkąd w mediach pojawiła się informacja o tym, że Antoni Królikowski spodziewa się córki, Joanna Opozda była zasypywana wiadomościami o komentarz w tej sprawie. Aktorka postanowiła stanowczo przedstawić swoje stanowisko. Wspomniała także o trudnych doświadczeniach. "Dziecko zawsze jest niewinne. Nie prosiło się na świat i powinno dorastać w spokoju i szczęściu. Mnie i Vincentowi zostało to odebrane. Co wiązało się z ogromnymi problemami zdrowotnymi natury emocjonalnej. Była to trauma, której nie życzę absolutnie nikomu" - pisała Joanna Opozda w mediach społecznościowych. ZOBACZ TEŻ: Ostrowska-Królikowska chce walczyć o wnuka. Czeka ją kolejne starcie z synową! Znamy datę